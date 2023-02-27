兩利空夾殺 三大金融免稅中心獲利年減3成探低點

2022年受股債崩跌、疫情導致邊境控管等兩大利空夾殺，讓境外金融中心獲利大衰退。據金管會統計，2022年銀行、證券、保險等三大境外中心僅賺22.88億美元、年減31%，是近五年來最大衰退幅度，銀行和證券境外業務全面走疲。

據數據顯示，2022年59家銀行國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘22.85億美元（約折合台幣702億元）、年減近3成，銀行局副局長林志吉說，OBU獲利衰退，主因受國際情勢衝擊，投資收益減少所致。

去年國銀OBU放款約2.14兆元台幣，因去年美元對台幣狂升值、實際台幣計價的OBU放款數會「虛胖」，若以台銀去年底台幣對美元30.725元匯價折算，約僅折合696.3億美元，換言之，實際國銀OBU外幣放款是年減約1%左右。

銀行主管坦言，OBU外幣放款量減少、去年升息使銀行OBU持有境外債券評價減損增加，淨利息收入和投資收益驟降，導致整體獲利縮減。

主力是自營業務（投資海外有價證券）的證券國際業務分公司（OSU）獲利，去年更是由盈轉虧。證期局主秘黃厚銘說，2018年受美股重挫導致OSU稅前虧損，2019~2021年則因股債市回穩才轉虧為盈，但2022年又受到美國升息導致美股債市崩跌，OSU又轉為虧損2663萬美元。

保險國際業務分公司（OIU）則有一家業者呆帳沖回，2022年意外轉虧為盈。2021年OIU虧損1841萬美元，2022年則賺了2962萬美元。

保險局副局長林志憲說，2021年因全球天災頻傳及疫情影響，導致稅前虧損，2022年部分業者因呆帳沖回，或進行業務管控及業務調整，汰除損率不佳且無合理反映續約條件的客戶，導致獲利回穩。

目前共有14家保險業開辦OIU業務，其中9家壽險業去年賺2265萬美元、4家產險業賺660.4萬美元，一家再保公司賺36.3萬美元。

整體OIU有效契約件數只剩1373件、總保費收入8437.3萬美元，年各減24%、及44%，顯示保單到期後多未能續約、新進件保單也少，整體OIU保單買氣驟減。

金管會是在2014年底修正國際金融業務條例，致力「推動3O（OBU、OSU、OIU）中心」，當時號稱全功能的「金融免稅商店」，希望吸引境外資金來台灣做投資理財，當年金管會更估算，華人停泊海外資金高達2000億美元（約6兆台幣），如今OIU買氣卻是不如預期。