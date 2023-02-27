美股疲軟 永豐投顧：台股挑股雙主軸因應

美股上周五(24日)全面收跌，永豐投顧說，以長線角度來看，美國就業市場保持火熱，經濟衰退的疑慮看似逐漸消散，而在產0業面，多家公司表態第1季就是營運谷底，第2季有望恢復正常庫存水準，庫存調節的步調較市場預期的快，長線來看，大環境偏向正面，拉回應逢低布局。

永豐投顧表示，選股雙主軸為庫存已獲消化族群及高殖利率股，產業消化庫存有別，擇股應以庫存在第1季已見到底部，第2季庫存有望回歸正常者，如顯示卡、高階TV＆NB驅動IC、高階NB高速傳輸IC設計、氣動元件及大陸解封回歸正常的生產軌道；氣動元件、布局大陸市場的隱形眼鏡及醫美保健等產業。另3月向來是上市櫃公司密集公布股利的時期，殖利率高的股票會獲得法人青睞，3月股利政策將成為關注焦點。

3月應關注題材為：

1. 3/23 FOMC會議將公布利率點陣圖

2月中旬在多位Fed官員發表利率看法後，原本市場預期3月、5月各升一碼後，將暫停升息，但目前市場對於6月繼續升息一碼的聲浪已經出現。目前研判5月為最後一次升息，終端利率落在5%~5.25%，且年底前不會降息。就算如市場預期的3月、5月及6月各升息一碼，合計為0.75％，幅度不大，且升息已近尾聲，預期對風險市場的干擾為短期行為，美股在適度降溫過後，仍將以震盪方式緩步向上，並於2023下半年逐季恢復元氣。

2. 美國失業率創53年低，經濟衰退機率大減

美國公布的1月失業率來到3.4％，創53年最低水準，如果後續非農就業的成長速度，維持在月均20~30萬人，便能確保經濟繼續擴張，經濟衰退的疑慮將大減。根據美銀最新調查顯示，全球基金經理人已大幅降低對經濟衰退的預期，去年11月基金經理人認為美國將步入經濟率退機率達77％，2月調查已降至24％。目前預估美國四季GDP分別為1.0％、1.1％、0.4％及0.1％，全年為1.4％。

3. 產業初露曙光，基本面轉折較預期來得早

市場最擔心的是NB庫存嚴重可能遲遲無法消化完畢，由近期聯詠及譜瑞法說釋放的產業訊息已看到曙光。在高階TV及筆電部分，可望在第1季消化庫存，第2季庫存恢復至正常水準，基本面轉折較市場預期來得早，傳產族群方面，在大陸解封重新回到產業秩序下，氣動元件類股也回正常生產軌道，第1季應是產業最差季度，但記憶體、手機、IC載板、成衣、鞋類、自行車及高爾夫球頭等類股則仍在低迷的市況中，庫存有待消化，故擇股仍應謹慎。

4. 殖利率選股拉開序幕

3月為上市櫃公司密集召開董事會時期，屆時將會公布現金股利詳細數字，由於保險公司及銀行等投資部門將有一定比例資金於OCI項目投資高殖利率股（即其他綜合損益，OCI項下所獲得的股息將轉為EPS），另，在上市櫃公司公布股息2後，高股息基金將重新審視個股殖利率高低，進行汰弱留強，故預期殖利率題材為3月盤面重點訊息。

5. 長期有頭肩底雛形，未破頸線，操作心態偏多

以加權指數線型來看，長期有頭肩底雛形，頸線位置約在15,100點附近，只要頸線不破，操作策略應保持偏多心態，只是第1季產業基本面屬於落底時期、第2季仍在霧裡看花且受美股經濟數據影響，外資於台股忽買忽賣，讓人看不清楚其方向，其實由美元指數趨勢可以判別，美元指數已由高點滑落至年線之下，美元弱勢加上產業有初步復甦跡象，資金應會由美國流向其他風險市場，2020年～2023年外資賣超台股分別為5,402億元、4,540億元及1.23兆元，合計高達2.22兆元，隨產業景氣在下半年恢復元氣，預期外資回補趨勢將更為明確。