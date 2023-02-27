投資人最多的英雄 元大美債20年獲獎肯定

元大投信長期專注於全方位投資理財解決方案，引導資金前進優質資產，旗下主被動基金產品橫跨股票、債券、商品、外匯，並有相對應的多空操作產品，讓投資人能掌握各式投資機會。2022年美國強力升息，帶動美債殖利率走揚，國內第一檔同時也是最具代表性的元大美債20年ETF（00679B），提供投資人參與美國長天期公債的簡單管道，並兼具低投資門檻、資訊透明及稅負優勢，投資人數在2022年創下成長新高，同時也為債券ETF第一，獲Smart智富台灣基金獎榮耀，儼然已是債券市場的國民ETF。

2022年美債殖利率升至近14年高點，讓原本由法人為主的債券ETF市場，在一般投資人間掀起熱潮人氣爆發。元大美債20年（00679B）ETF於證券市場掛牌交易，投資人看名稱就能了解其投資於被視為無風險資產的美國長天期公債，債券ETF更有節稅優勢，因其配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於境外所得，故免繳二代健保補充保費，如此集合固定息收及眾多優勢的產品，2022年 投資人數自8,262人成長至51,088人，年增數與總人數均為債券ETF第一，榮獲Smart智富台灣基金獎肯定，堪稱債市英雄。

元大美債20年（00679B）ETF研究團隊說明，2022年下半年以來的債券熱潮，來自於美國公債殖利率大幅攀升，帶動債券ETF配息水漲船高，且債券最大的特色就是只要不違約，都會每期固定支付債息，投資人只要投資時選擇優質標的，就能穩定取得現金流，而美國公債是由世界第一經濟體美國為擔保，近乎沒有違約風險，是全球資金配置收益資產的基本標配，因此廣受台灣投資人青睞。

2022年以來債券殖利率大幅上揚，至今年2月14日長天期的美國30年公債殖利率為3.77%，且在美國仍有持續升息可能性下，殖利率還有走高機會。元大美債20年（00679B）ETF研究團隊建議，現階段債券ETF投資人可參考美債殖利率走勢，依個人對息收水準的接受度作為進場增持依據。

元大投信說，對於投資人的服務更是持續優化升級，無論透過哪家券商持有元大系列ETF，都能在手機上透過「元大基金先生」APP查詢ETF配息明細：包括持有單位數、每單位分配金額、應分配金額，並逐項列出配息組成項目。此外也強化元大投信LINE官方帳號功能，提升客戶投資理財便利性，更是首家推出電子支付帳戶買基金的線上交易服務，透過行動持續精進提供投資人最專業優質產品與服務。