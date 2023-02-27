房貸今年預估增幅 都會往下調

據金管會統計，前十大房貸行中，以中信銀、第一銀2022年底房貸量、新貸戶數，年增率各改寫六年及16年新高紀錄，房貸量與新戶數大爆發；第一金法說會上坦言，2023年房貸成長率將從2022年的雙位數，降到僅3%的低成長。

第一金副總李淑玲在法說會上說，第一銀房貸量2022年有雙位數的大幅成長，主因是房市熱絡、及過去土建融客戶的整批分戶房貸所致，2023年進案量縮、升息讓貸款利率走揚、房貸高基期、及平均地權條例等四大皆空下，估2023年房貸量成長將僅剩下3%。

第一銀行2023年將轉以自住房貸戶、及自有土建融客戶的整批房貸為主，新承做量已開始趨緩，估今年房貸量能將下修，回到過去平均年成長約3%水準。

據金管會統計，2022年底國銀房貸餘額9兆3,246億元，總房貸戶數201萬7,149戶，年增各是6.5%及0.9%，同步下探三年低點。

以前十大房貸行來看，包括中信銀、北富銀、國泰世華銀、第一銀及剛擠入第十大的台新銀等五家銀行，去年房貸年增都有雙位數成長，又以中信銀和第一銀成長最令人驚豔，市場認為應是前幾年的滯後交屋潮、及高房價的高成數推升所致。

位居房貸第三大的中信銀去年底房貸餘額8,152億元、總房貸戶數16萬餘戶，年成長力道各達14%、及5%，均是六年來高點。