遺囑信託 財產可專款專用

台灣人口高齡化，老年長期照護與財產管理需求成為重要課題。合庫銀行表示，一名癌末病患黃先生，離婚並單獨監護未成年兒子，因時日無多，擔心往生後前妻取得監護權與遺產掌控權，透過銀行信託，確保身故後財產可專款專用於兒子，簽約兩天後，黃先生即不幸離世。

合庫銀行指出，原本黃先生想藉由公證遺囑，並與銀行簽訂「遺囑信託受任契約書」的方式，確保兒子受領的遺產得到保障，但計畫趕不上變化，客戶病情急速惡化，考量黃先生的身體狀況可能無法維持到完成信託簽約（需量身訂做契約）。

在深入瞭解客戶的需求後，合庫建議先將黃先生遺產中最想要獲得信託保障，也就是保險的身故保險金（保單受益人為其兒子）的部分，以兒子的法定代理人名義與合庫簽訂制式化保險金信託契約，確定未來信託財產的給付內容及運用方式，並透過律師完成代筆遺囑，於遺囑中載明名下其他財產於身故後的分配方式及保險理賠金交付信託，確保財產可專款專用於兒子。

因黃先生病情急轉直下、情況相當緊急，在行員積極接洽並趕赴醫院辦理相關手續下，三日內委託律師完成遺囑訂立，並簽訂保險金信託契約，簽約完成兩天後，黃先生即不幸過世。由此案例可感受到信託機制與遺囑搭配的重要性，及民眾辦理信託常具有高度的即時性需求。

為因應超高齡社會來臨，第一銀行近年致力推展安養信託，一位近90歲的客戶安爺爺，自家企業與一銀長期往來，交棒第二代退休後回鄉下生活，得知銀行有以房養老貸款業務後，即主動洽詢申辦，除稅務規劃外，每月有穩定現金流讓他很安心，且還結合「不動產保全型信託」業務，將房屋信託給一銀，確保房產不會被詐騙而遭設定或移轉。

一銀指出，長輩除了藉由以房養老「安心貸」取得資金，還能結合「安養信託」進行現金流規劃，約定由信託專戶支付每月基本生活開銷，剩餘資金則可於信託專戶累積，作為未來臨時性醫療或緊急救助金使用，信託款項專款專用於自身照顧，以確保老年生活無虞。

另外，有鑑於銀髮族罹患失智症的比率逐年提高，恐發生財產遭他人挪用的風險，一銀安養信託亦衍生出「守護天使信託」及「身心障礙者照護」系列。