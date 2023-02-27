公益信託 助客戶成就大愛

銀行公益信託機制，可協助客戶將身後遺產遺愛人間、成就大愛。土地銀行近日承辦國內首件以遺囑為之的全國性社會福利公益信託「詠棠文蕙慈善公益信託」，開創我國社福公益信託里程碑；另外，合庫銀行、第一銀行等也承作公益信託業務，協助客戶完成扶弱濟貧的理想。

土銀指出，「詠棠文蕙慈善公益信託」為好來化工前副總周詠棠以生前遺囑為之，由委託人周詠棠將部分遺產約5,000萬元設置公益信託，以幫助社會弱勢族群、中低收入戶、資助清寒學生及遭逢天災變故等急需救助者為宗旨。

合庫承作公益信託業務，捐助對象為家境清寒的學子及因突發事故或重大疾病急需救助人士，如民眾有符合捐助條件，可透過各縣市社會局或區公所填寫申請書向合庫申請公益信託補助。 合庫曾接獲一外籍配偶案件，其為中低收入戶家庭，育有兩名未成年子女，從事自助餐店員工作，收入微薄，家中的經濟支柱為丈夫，因罹癌已花費大筆醫療費用，後因丈夫逝世，無保險給付，無力負擔喪葬費用，生活處境堪憂，於是透過高雄市旗津區公所向合庫申請喪葬補助，以解燃眉之急。

一銀也指出，曾有客戶基於回饋社會，為補助培育具特殊專長弱勢學生、培養未來社會領袖種子，使更多弱勢青年獲得立足與發展的起點，委託一銀擔任公益信託的受託人，希望受託銀行不定期協助支付獎助學金給需要幫助的學生。

一銀建議以公益信託承作，另成立諮詢委員會及選任信託監察人協助監督及制定獎助條件供國內各大專院校學生申請，透過此信託架構的運作，實踐客戶一心想協助弱勢的理想。