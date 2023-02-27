精準行銷 電支業決勝關鍵

電支跨機構平台成形後，業者比拚的不再是特約據點數，而是數據分析、運用大數據分析結果經營會員的能力。一家電支業高層說，未來電支經營就像銀行信用卡一樣，大家都發信用卡，但如何做到了解會員與精準行銷、推出差異化策略，成為業者能否脫穎而出的關鍵。

業者認為，電支跨機構平台的「購物」功能上線後，因消費據點共享，反而促使後進品牌產生「後進者優勢」，晚成立的電支能快速擴大通路數。因此，對於先進者、領先者來說，最重要的不再是擴大通路或衝刺會員數，而是善用數據分析能力進行精準行銷，或比照信用卡的經營方式推出會員分級制度，對於忠誠度較高的用戶給予更多優惠，藉此達到「留客」的目的。

悠遊卡、街口等業者先前不約而同表示，今年重點之一就是執行會員分級制度，對用戶行為細緻分類，從交易、轉帳、繳費等消費行為來看活躍度分析，若為高活躍客戶，未來就能獲得更好更多的回饋。

電支新兵全盈支付表示，要當周星馳電影裡的「最強配角」，讓消費者在所有生活場景裡都能使用全盈支付，與其他電支的差異化策略之一，就是瞄準中小企業的薪轉戶與採購零用金。

全盈今年預計推出二部曲開通全盈+PAY做為員工薪轉帳戶，以及三部曲取代員工代墊款等企業零用金的金融服務，解決企業在發薪與帳務報銷上的痛點。