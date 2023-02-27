電支跨機構購物 拚Q3上線

國內專營電支高達十家，無現金支付進入戰國時代。但消費者到商家購物時，都得拿出不同的電支App進行付款、降低便利性；金管會力推「電支跨機構共用平台」，最後一哩路「購物」預計第3季上線，包括歐付寶、全盈、簡單、橘子支付與愛金卡等五家業者可望率先上陣。

金管會督促財金公司推動「電支跨機構共同平台」，共分成三個階段，第一個功能轉帳已於2021年10月上線，第二階段繳稅與繳費分別在2022年3月與12月啟動，最後一個階段則是購物，預計今年第3季上線，目前正在緊鑼密鼓進行研議中。

圖／經濟日報提供

業者認為，若各家業者都能加入平台，運作三至五年後，使用電支購物消費就會像ATM提款轉帳一樣「無障礙」，「現在任何一家銀行的ATM，都可接受其他銀行金融卡進行跨行提款或轉帳，消費者是最大贏家。」

業界消息指出，國內十家專營電支機構裡，至少一半可望成為首批上線的業者，分別是歐付寶、全盈支付、簡單支付、橘子支付與愛金卡（iCash），此外，一卡通、全支付、悠遊付、街口等業者也正在進行評估。

支付業者表示，加入「電支跨機構共同平台」的好處是，民眾到商家消費時，不用再切換電支App，用任何一家電支App，就能掃描共同QR Code來付款。舉例而言，民眾可以用一卡通App到街口支付的據點付款，用全盈支付App在全聯超市繳費，或是到全家超商用全支付來付款。換句話說，凡是支援購物功能的電支業者，等於可以共享彼此的通路據點。

過去，店家必須一一與不同電支業者簽約，在櫃檯擺放不同業者的QR Code，而民眾也要切換到專屬支付App才能掃碼；未來，店家只需和一家電支業者簽約，透過電支共用平台，可一次與所有支援購物功能的電支業者互通。同樣道理，電支業者也不需要一一與各店簽約、串接系統，同樣可以與其他電支平台共享通路。

目前一卡通據點約44萬個，街口支付約30萬個，全支付與全盈支付則各有10萬個據點，若這些業者都支援購物功能，就能將這些據點整合成一個超大型通路，民眾不管使用哪一家電支都可輕鬆付款購物、效率大幅提升。