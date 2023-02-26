台中銀總股利縮水但現金股息增加 股價反映正面

台中銀行（2812）率先上市銀行股公布2022年盈餘分派案，決定配發每股股利0.72元，比上一年度配發每股股利0.75元縮水。不過，其中現金股息為每股0.3元，比去年每股0.25元增加，股票股利為每股0.42元，則是比去年0.5元下降。

台中銀2022年全年稅前盈餘65.99億元、稅後純益53.4億元創新高，年成長近兩成，每股稅後純益（EPS）1.12元，去年財報顯示至去年底的其他權益損失為1.59億元，和許多金融同業、金控公司比可說是「小巫見大巫」，但也因此影響其股利配發，因為台中銀決定以當期盈餘配發股利，不動用資金公積、保留盈餘等來加發股利，所以獲利成長但整體股利水準較上年度反而下降。

不過，台中銀公布股利隔天、24日股價上漲，並未如另一檔金融股公布股利不如預期後股價下挫，24日以13.75元、上漲0.1元作收，如以當日股價換算，現金股息殖利率為2.18%。