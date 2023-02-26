銀行配息 不想用資本公積
上市銀行股股利政策今年奉行保守原則，受去年股債雙殺震撼，即使升息紅利加持、財務投資評價損失相對小而獲利成長，也不代表銀行股股利會隨獲利成長。
包括率先公布股利的台中銀、去年獲利成長幅度稱冠的台企銀，以及遠東銀、京城銀、安泰銀等，都是以當期盈餘分派，無意動用帳上資本公積或保留盈餘。
台中銀2022年稅後純益53.4億元創新高，年成長近兩成，每股稅後純益1.12元，日前董事會決議配發每股股利0.72元，比上年每股0.75元縮水。台中銀強調要擴張業務，資本強度必須兼顧，以當期盈餘分派為主。
台企銀2022年全年稅後純益101.02億元，首度衝破百億元，年增率97%，EPS 1.26元。但內部規劃股利卻可能下降，基於保守穩健原則，以當期可分配盈餘發放股利，現金股息維持0.1元，股票股利可能縮水。
安泰銀行去年底大幅提存呆帳侵蝕獲利，據了解，安泰銀只會以少部分未分配盈餘彌補損失後配發現金股息，但會低於過去水準。
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