銀行配息 不想用資本公積

信用卡盜刷愈來愈猖獗，不少民眾曾有類似遭遇，明明信用卡放在抽屜卻被盜刷，或是人在台灣信用卡卻在海外莫名被刷卡，到底卡號是在什麼情況下外流的？銀行明明有驗證機制，為何盜刷集團還能突破銀行的防線？

2023-02-25 10:00