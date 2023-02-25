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中租-KY展望正向 法人調升至「增加持股」評等

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

中租-KY（5871）去年獲利年增26%，每股稅後純益（EPS）17.1元，連續五年大賺逾一個股本。法人指出，隨台灣營運及資產品質仍穩以及中國大陸經濟成長回升，今年營運展望正向，調升至「增加持股」評等；目標價上修逾四成。

中租-KY去年第4季稅後純益61.3億元，年增9.1%，季減12.6%，低於市場預期。法人分析，雖然單季營收維持年增20%，但信用損失年增88%與季增33%至32.5億元，反映中國大陸與台灣一般提存上揚，整體信用成本為1.94%，年增及季增各0.7個百分點及0.42百分點。

投顧法人分析，中租-KY去年第4季合併延滯率季增0.2%至2.4%；主要受到中國大陸延滯率季增0.3%至2.7%，反映先前實施清零政策影響客戶還款能力，但公司亦增加一般提存及提高放款覆蓋率季增0.1%至2.4%。

此外，相較台灣資產品質維持穩定。第4季去年東協延滯率亦季增0.5%至3.3 %，反映新摩托車融資業務的初期延滯金額增加；中租-KY單季存放利差季減0.04個百分點至7.72%，主因台灣升息帶動資金成本上揚，但預期今年起影響逐步減緩。

展望今年，中租-KY整體放款成長目標上看 15%，略優於預期；隨中國大陸元月帳款回收率未再惡化，預期延滯率可能改善，。法人認為，中國大陸放款動能隨經濟成長回溫，加上若延滯回收上揚，將有助中國延滯率及整體逐季信用成本下降。

中租

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