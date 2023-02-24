獨家/中國人壽新董座 他將親披戰袍

金融保險界人士透露，開發金控核心子公司中國人壽（2823）董事長譚碩倫(Saloon Tham)下周五(3日)去職後的職缺，將由曾經擔任台灣人壽董事長的開發金控董事長黃思國兼任。74歲、督軍嚴格、戰功彪炳的黃思國親披戰袍，中壽有望從優秀邁向卓越。

中國人壽預計下周五(3日)上午舉行董事會，黃思國若順利獲得推舉，並且獲得金管會保險局核准，將是開發金史上，人壽子公司董座與金控董座由同一人出任的首例，也是國內15家金控目前除了富邦金之外的第二案例。

黃思國在國內財富管理領域赫赫有名，中信金控核心子公司中國信託商業銀行能夠雄霸國內財管市場，黃思國功不可沒，中信銀行現任個人金融執行長楊淑惠就是黃思國一路提攜的優秀後輩。

黃思國早年服務中信銀行信託部時，經常到日本出差取經，與當時剛出社會不久，人在日本的銀行實習的開發金大股東辜仲瑩熟識，中信金與開發金集團老臣都知道，「老爺子(黃思國的綽號)跟老二(辜仲瑩)的關係比跟老大(中信金大股東辜仲諒)還好」。

個性積極，清晨五、六點就在LINE上面下達指示的黃思國，明白辜仲瑩對他的期待。不久前的開發金集團內部會議，他訓勉高階幹部，開發金要串連、要整合，「我們抓中國信託當做指標」。中信銀行以前規模很小，現在可以做那麼大，正是因為積極努力、全力以赴。

以年度業績與獲利目標為例，黃思國不喜歡保守的數字。他說「大家要有guts(膽識)」，他在業界36年了，歷經亞洲金融風暴、雷曼事件，面對過多少大風大浪，現在還不是好好的。

「黃思國跟辜濓松(已故中信金董事長)很像」，消息人士說，黃思國認為，業績目標如果可以輕易達到，還叫目標嗎，所謂目標應該是得花很多精力才能達到。

這是早年辜濂松領導統禦中信集團時常用的管理方式，設天標，目標自然水到渠成。黃思國轉戰開發金後展現企圖，中國人壽更上層樓可以期待。