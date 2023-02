遭撤國票創投董座 陳冠如出面指控：將向金管會遞件

國票金(2889)人事案風暴愈演愈烈。昨(23)日遭撤換的國票創投前董事長、也是耐斯集團第二代陳冠如今(24)日公開出面,指控遭「密謀」撤換國票創投董事長職務,認為人事遭指導,違反產金分離、媒金分離、公司治理等原則。被指控者為國票金控副董事長蔡紹中,陳冠如表示已備齊資料,下周將向金管會遞件指證國票金違反公司治理原則。

耐斯集團為國票金控第二大股東,最新統計持股逾8%,僅次於大股東旺旺集團10%。

耐斯集團今日爆料指出,陳冠如在陪同嘉義縣長翁章梁出訪歐洲考察無人機產業期間,被國票金控的大股東旺旺中時集團於金控公司內召開不合法、不合規會議,邀集獨立董事、法代董事及經理人「密謀」撤換。

陳冠如認為,金控管理階層在完全未告知陳冠如本人之際,違法、違規介入金控公司經營、干預重要子公司董座及經理人的人事案,完全無視金融監管秩序,已違反金控法規及公司治理原則,認為國票金控擁345億股本、總資產3,000億元,為特許行業,應該秉持誠信原則。

耐斯陣營今日還原人事案風波始末,指出2月14日,國票金控1703會議室邀集了5名旺旺集團法派董事以及2名獨立董事,加上一名國票金經理人到場,並無邀集官股3席董事與獨董,此案商議子公司董座人事撤換,會後參與會議的楊姓董事,會後以電話聯絡耐斯集團的陳姓董事,其中對話包括:「We want him to resign.」(我們要他辭職)。

耐斯陣營的國票金董事魏憶龍補充,楊姓董事事後回應,we就是指蔡紹中與自己。耐斯陣營的國票創投監察人詹亢戎認為,依照金控治理實務守則,具有控制能力大股東不得不宜在公司私自召集會議,指導討論人事撤換案,如有此等會議,獨董也不得不宜參加此會議。

國票金昨日董事會討論創投董座人事異動一案,旺旺陣營的獨董認為,國票創投去年績效考核為丁等,綜合損益達負481,648仟元,達成率-210.92%,績效無法接受。

對此,陳冠如今日回擊,今年1月至2月22日為止,國票創投已賺1.14億元、達成率120%。去年虧損主因力積電從去年高點70多元、跌至目前33多元,帳上出現評價損失,但創投持有力積電成本為7元,屬於長期持有,創投高風險原本投資舊不能以一年短期來規劃。