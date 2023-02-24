遭撤國票創投董座 陳冠如出面指控：將向金管會遞件

國票金（2889）人事案風暴愈演愈烈。昨（23）日遭撤換的國票創投前董事長、也是耐斯集團第二代陳冠如今（24）日公開出面，指控遭「密謀」撤換國票創投董事長職務，認為人事遭指導，違反產金分離、媒金分離、公司治理等原則。被指控者為國票金控副董事長蔡紹中，陳冠如表示已備齊資料，下周將向金管會遞件指證國票金違反公司治理原則。

耐斯集團為國票金控第二大股東，最新統計持股逾8％，僅次於大股東旺旺集團10％。

耐斯集團今日爆料指出，陳冠如在陪同嘉義縣長翁章梁出訪歐洲考察無人機產業期間，被國票金控的大股東旺旺中時集團於金控公司內召開不合法、不合規會議，邀集獨立董事、法代董事及經理人「密謀」撤換。

陳冠如認為，金控管理階層在完全未告知陳冠如本人之際，違法、違規介入金控公司經營、干預重要子公司董座及經理人的人事案，完全無視金融監管秩序，已違反金控法規及公司治理原則，認為國票金控擁345億股本、總資產3,000億元，為特許行業，應該秉持誠信原則。

耐斯陣營今日還原人事案風波始末，指出2月14日，國票金控1703會議室邀集了5名旺旺集團法派董事以及2名獨立董事，加上一名國票金經理人到場，並無邀集官股3席董事與獨董，此案商議子公司董座人事撤換，會後參與會議的楊姓董事，會後以電話聯絡耐斯集團的陳姓董事，其中對話包括：「We want him to resign.」(我們要他辭職)。

耐斯陣營的國票金董事魏憶龍補充，楊姓董事事後回應，we就是指蔡紹中與自己。耐斯陣營的國票創投監察人詹亢戎認為，依照金控治理實務守則，具有控制能力大股東不得不宜在公司私自召集會議，指導討論人事撤換案，如有此等會議，獨董也不得不宜參加此會議。

國票金昨日董事會討論創投董座人事異動一案，旺旺陣營的獨董認為，國票創投去年績效考核為丁等，綜合損益達負481,648仟元，達成率-210.92%，績效無法接受。

對此，陳冠如今日回擊，今年1月至2月22日為止，國票創投已賺1.14億元、達成率120％。去年虧損主因力積電從去年高點70多元、跌至目前33多元，帳上出現評價損失，但創投持有力積電成本為7元，屬於長期持有，創投高風險原本投資舊不能以一年短期來規劃。