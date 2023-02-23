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228連假脫罩出遊潮 全家開車兩種保險不可少

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
全家開車出遊，除依法投保強制汽車責任保險外，可加保第三人責任保險及超額責任保險來強化行車防護力。圖/新安產險提供
全家開車出遊，除依法投保強制汽車責任保險外，可加保第三人責任保險及超額責任保險來強化行車防護力。圖/新安產險提供

即將到來的228四天連假將是室內口罩令鬆綁後的第一個連假，不少民眾已規劃出遊，新安東京海上產險提醒，行車出門前，檢查、確認車輛狀況時應一併檢視車險相關保障是否充足，如全家開車出遊，除依法投保強制汽車責任保險外，可加保第三人責任保險及超額責任保險來強化行車防護力。

連假期間各大景點總是湧現脫罩出遊潮，根據交通部高速公路局統計，近三年228連假每日肇事件數比平日高出三到六成；新安東京海上產險表示，當不幸意外事故造成他人財物損失，因強制險保障範圍不含財物，車主若有投保第三人責任保險，則可適度將風險轉嫁給保險公司，並建議可再加保超額責任保險拉高對他人人身以及財物的保額，以提高自己承擔肇事後的賠償能力，讓行車更有保障。

另租借車出遊經濟又便利，已成為不少年輕族群出遊模式，但通常多數人租車只在意車款及租金，往往忽略租車業者提供了什麼樣的車險保障，即便租車業者已投保強制險、第三人責任保險及車體損失保險，提供較完善的保障，但民眾仍須負擔意外事故後車輛維修、車體險出險時約1萬到數萬元不等的自負額。

尤其，為避免跟親友借車發生事故後，發生「談錢傷感情」的僵局，更應該投保「短期租借車保險」專案。

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