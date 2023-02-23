購屋族哭哭！1月新增房貸利率1.953% 快突破2%大關

中央銀行啟動升息循環，加上政府打炒房措施持續發酵，中央銀行今（23）日公布，1月五大銀行新承做房貸金額跌至369.54億元，寫下近四年新低紀錄，並較前一個月大減275.41億元；不只如此，新增房貸利率已連14漲至1.953%，創近七年半新高，就快突破2%大關。

央行經研處副處長蔡惠美今日指出，1月新增房貸金額驟減，主要是今年農曆春節假期全數落在1月，工作天數大幅縮水，只有16天，相較於前一個月的22天，以及去年1月的21天均大幅減少，銀行新承作房貸金額自然明顯縮水。不過，房貸金額減至近四年新低，除了農曆春節季節性因素外，確實也受到央行升息、政府打炒房等大環境因素的影響。

央行每月公布臺灣銀行、土地銀行、合庫銀行、華南銀行及第一銀行等五大銀行的新增放款金額與利率，由於五大銀行房貸市占率合計約四成，金額變化，被視為房市景氣風向球。

央行統計顯示，五大銀行1月新增房貸1.953%，月漲0.089個百分點，就快突破2%大關。

蔡惠美表示，央行去年12月升息半碼後，多數的房貸利率會在今年1月反映調升幅度，不過若為季調型，要到2月才會反映升息幅度。以此研判，五大銀行房貸利率在2月仍有機會持續走揚，甚至不排除有突破2%大關的機會。

蔡惠美指出，1月適逢農曆春節假期，看屋與購屋的人潮明顯減少，1月六都建物買賣移轉棟數月減38.4%、年減47.5%，且不論與前一個月或去年同期相較，台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市與桃園市等六大都會區的買賣移轉棟數，均呈現兩位數衰退。

進一步觀察大台北地區房價變化，以象徵中古屋行情的信義房價指數而言，1月大台北地區房價月減1.32%、年增4.98%，年增率較前一個月的7.28%明顯縮減。

其中，台北市房價月減2.38%、年增3.37%，年增率較前一個月的7.92%「腰斬」，新北市月增0.11%、年增7.18%，年增率較前一個月的6.45%略為上升。