第六屆南山醫務社工獎 即日起開放報名

南山人壽今(23)日表示，第六屆南山醫務社工獎正式開跑，即日起至3月31日受理報名，邀請全國醫療院所社工團隊與執業於醫療院所，及其附屬機構之社工人員参與。

南山醫務社工獎由南山人壽慈善基金會與中華民國醫務社會工作協會共同主辦，今年邁入第六屆，期許以此獎項表彰醫務社工在其專業領域的投入與奉獻，並期待透過此獎項，提升全民對醫務社工的認識與重視，支持醫務社工發揮助人專業，增進民眾健康福祉。

新冠肺炎自2019年爆發迄今三年多，醫務社工展現韌性承擔起第一線醫療照護許多的危機處理，如天使般地陪伴病人與家屬度過難關，挺過疫情的考驗，其精神與作為皆令人感佩。

南山醫務社工獎的指導單位，衛生福利部部長薛瑞元肯定醫務社工整合醫療與救助，以專業和熱忱接住每一個病患家庭的需要，從個案深入社區，突破隔離和管制限制，增加社會資源可及性，使民眾基本日常生活功能與心理狀態能盡速回復正常生活品質。

隨著防疫措施逐漸鬆綁，疫後各項新挑戰接踵而來，醫務社會工作協會理事長溫信學認為，後疫情時代對醫務社會工作而言，既是挑戰、卻也伴隨許多改變的契機。這幾年受防疫措施、隔離條件等阻礙，不僅要應對防疫緊急任務，亦面臨專業分際的挑戰以及瞬息萬變的疫情變化，社工們發展出多元角色與快速應變的能力，並運用新的社會資源網絡及遠距照護科技，透過社群合作深化實務的知能，提升醫務社工服務的品質，種種努力都是為了提供病人與家屬更加完善的服務。

醫務社工終日奔波於各項臨床及行政業務，並協助醫院投入抗疫、重大災害服務或第一線面對暴力情境，其工作壓力與風險可想而知，南山人壽慈善基金會每年透過舉辦南山醫務社工獎，表彰醫務社工的付出與奉獻。

今年為南山醫務社工獎第六屆，即日起開始受理報名，期能藉以鼓勵這些助人的守護天使，也讓社會大眾看見並重視醫務社工的角色。

南山人壽慈善基金會持續關注醫務社工的身心健康安全與執業風險保障，支持他們能無後顧之憂地發揮助人專業，為台灣醫療環境厚植健康照護服務的能量。

第六屆南山醫務社工獎將邀請來自衛生福利部、醫療領域、媒體及社福機構等跨領域專家學者所組成的專業評審團進行評選，遴選出團體組卓越獎、優秀獎各三名，頒予獎座與新台幣各12萬元、8萬元獎金；個人組也有卓越獎、優秀獎各三名，頒予獎牌與新台幣各5萬元、3萬元獎金。

第六屆「南山醫務社工獎」報名受理至2023年3月31日止，詳細簡章辦法及報名表請至「南山醫務社工獎」活動網站( https://www.nanshancharity.org.tw/Hope/mswa.html )查詢。