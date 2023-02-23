元大人壽導入智財管理制 率先業界通過TIPS A級驗證
因應綠色營運、數位化浪潮來襲，元大人壽推動三年數位轉型計畫，落實公平待客，全面提升金融友善服務，提供客戶快速便捷、安全有品質的服務體驗。延續集團智慧財產政策，落實公司治理與強化智慧財產保護，元大人壽於2022年導入智慧財產管理制度，並通過資策會驗證，成為壽險業第一家取得台灣智慧財產管理系統(TIPS) A級驗證的公司。
元大金控（2885）為鼓勵金融創新研發產品與服務，2020年制定智慧財產權管理辦法及發展五大面向，推動子公司執行業務時遵行智慧財產政策與目標，以保護元大集團智慧財產重要資產，更鼓勵子公司導入智慧財產管理制度，以完善智慧財產佈局與健全公司治理，帶動全集團邁向數位創新的使命。
元大人壽導入TIPS後，設置管理小組制訂智慧財產相關管理章則以利公司內部遵循並推動。為提升智慧財產相關專業及意識，元大人壽執行多次對管理小組成員的「TIPS基礎認知教育訓練」、對全體同仁的「智財認知教育訓練」及「智財政策、目標、管理制度之宣導教育訓練」，總計共1,100人次之智慧財產相關教育訓練，整體測驗通過率100%，亦有3位同仁取得TIPS自評員登錄資格。另定期將執行成果呈報董事會，且於官網揭露年度執行情形，讓公眾明瞭。
元大人壽戮力導入、執行智慧財產管理制度，經資策會審查後通過驗證，成為經濟部工業局自2005年起推廣台灣智慧財產管理系統（TIPS）以來首家榮獲A級驗證之壽險公司，於本(2)月21日由元大人壽執行副總經理代表公司在經濟部工業局舉行的頒證儀式取得證書。未來元大人壽將藉由智慧財產管理制度，以PDCA(計畫、執行、檢查、行動)循環持續精進管理，保護智慧財產權益與控制侵權風險，透過建立智慧財產權的激勵制度，積極提升創新實力，加速數位金融創新動能，提供客戶全方位優質與貼心服務。
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