元大人壽導入智財管理制 率先業界通過TIPS A級驗證

因應綠色營運、數位化浪潮來襲，元大人壽推動三年數位轉型計畫，落實公平待客，全面提升金融友善服務，提供客戶快速便捷、安全有品質的服務體驗。延續集團智慧財產政策，落實公司治理與強化智慧財產保護，元大人壽於2022年導入智慧財產管理制度，並通過資策會驗證，成為壽險業第一家取得台灣智慧財產管理系統(TIPS) A級驗證的公司。

元大金控（2885）為鼓勵金融創新研發產品與服務，2020年制定智慧財產權管理辦法及發展五大面向，推動子公司執行業務時遵行智慧財產政策與目標，以保護元大集團智慧財產重要資產，更鼓勵子公司導入智慧財產管理制度，以完善智慧財產佈局與健全公司治理，帶動全集團邁向數位創新的使命。

元大人壽導入TIPS後，設置管理小組制訂智慧財產相關管理章則以利公司內部遵循並推動。為提升智慧財產相關專業及意識，元大人壽執行多次對管理小組成員的「TIPS基礎認知教育訓練」、對全體同仁的「智財認知教育訓練」及「智財政策、目標、管理制度之宣導教育訓練」，總計共1,100人次之智慧財產相關教育訓練，整體測驗通過率100%，亦有3位同仁取得TIPS自評員登錄資格。另定期將執行成果呈報董事會，且於官網揭露年度執行情形，讓公眾明瞭。