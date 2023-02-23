如何有效監管虛擬資產？ 前CFTC主席提三架構

2023 金融科技趨勢論壇今（23）登場，聚焦於全球的虛擬資產監理趨勢，前立委許毓仁和前CFTC（美國期貨商品交易委員會）主席Timothy Massad針對虛擬資產的監管現況和未來趨勢的討論。

Timothy Massad 是美國前商品期貨交易委員會（CFTC）主席，長期關心加密貨幣的監管。去年十二月初，他和前SEC（美國證券交易委員會）主席 Jay Clayton 提出聯合監管虛擬資產計劃，現也和前立委許毓仁研究穩定幣監管。

Timothy Massad 首先提到了去年倒閉的交易所，包括 FTX、Celsuis 等。其指出，目前監管架構不明確，這對加密貨幣的創新，以及對消費者保護是有害的。目前國際已經有一些基本共識，包括 KYC、反洗錢的規範。不過只有這些遠遠不夠，尤其是虛擬資產服務提供商的種類太多。

他以交易所為例，認為交易所還需要有「第三方托管」、「用戶資產隔離」、「禁止交易所執行做市商業務」等監管架構。而像 Celsius 這樣的借貸平台，也會需要資產隔離、第三方托管，以及嚴格的交易限制。

Timothy Massad 也指出了美國在虛擬資產監理相對滯後的原因：SEC 和 CFTC 的監管衝突以及國會議員對於加密貨幣的看法分歧。SEC主要監管證券，CFTC 則是監管商品和衍生品，而對於加密貨幣隸屬於何物，始終有分歧，這倒是監管的灰色地帶。

Timothy Massad 認為應先擱置爭議，創造一套最有共識、能廣泛監管的架構，光是這套架構就足以保護大多數的用戶。而對於虛擬資產服務提供商，即使之後上架的代幣被歸類在證券，這套標準應該也要提供方式讓其遵守、解套。

CBDC（中央銀行數位貨幣）則是另一難題。他指出，自臉書提出 Libra 之後，全球央行就開始積極研究CBDC，但目前各央行的分歧還是相當嚴重，包括CBDC應該讓央行直面用戶？可否在央行開戶、商業銀行的角色演變、還有隱私問題。這些問題也是雖然研究的很積極，但從央行乃至於國會，對 CBDC 仍然沒有太大的共識。

針對穩定幣，Timothy Massad 認為穩定幣的監管相當重要，尤其是考量到其量體迅速增加、用途逐漸變廣，應該要設立一套監管架構。他認為穩定幣的性質較為接近銀行，所以應該要有 100% 儲備、資產儲備品質、資本適足率、流動性等監管架構，這樣才能更好地保護用戶。