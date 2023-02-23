房貸族持續苦！1月房貸利率逼近2％ 創近7年半新高

房貸利率持續攀高，中央銀行今（23）日公布1月五大銀行新承做房貸利率，持續上揚至1.953％，已連14個月上升、創近7年半新高。央行經研處副處長蔡惠美指出，央行去年12月再度升息半碼（0.125個百分點），月指標房貸利率會遞延在1月反應，尤其季指標房貸會更晚反應，不排除2月房貸利率升破2％。

1月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.679%，較去年12月略降0.07個百分點，金額也呈現下降至1.12兆元，主因今年春節落在1月，工作天數較去年少了5天。

房貸利率持續攀升，1月五大銀行新承做房貸利率持續上揚至1.953％，創2015年10月以來，近7年半新高。央行統計，房貸利率前次在2％之上，要追溯至2009年1月的2.41%。另，1月因春節天數影響，房貸金額方面大幅降至369.54億元，創2019年3月以來新低，

對於未來房貸利率何時破2％？蔡惠美指出，少部分是季指標房貸，確實可能落後反應在2月，但利率是否會直接破2％，要以真實新承作量為準。

利率攀升下，房市整體轉趨觀望，從價量變化也可看出，象徵房市交易量的六都買賣移轉棟數，1月較去年12月減少38.4％，年增率也為負的47.5％，六都不論月增率、年增率也全面為負值，顯示政府升息、個像打炒房措施都有出現影響。

蔡惠美認為，去年過年在2月，因此今年2月工作天數較多，但房市大環境仍維持觀望保守氛圍，2月移轉棟數是否會增加也要觀察，持續關注房市正負因素影響。

另，觀察大台北地區房價月指數，月增率為負的1.32％，年增率雖仍為4.98％，但相較上個月7.28％已縮小很多；台北市月增率也為負的2.38％，年增率3.37％，也較上個月7.92％縮小；新北市月增率0.11％、年增率7.18％。

至於1月消費性貸款利率也突破3％，達到3.063%，創下2012年7月以來新高。蔡惠美分析，通常11、12月因學貸承作量大、且利率較低，會壓低消費性貸款利率，但12月升息影響下，加上1月學貸減少，使整體利率提升，例如車貸等利率都上揚。

1月周轉金貸款利率1.626%，則較去年12月不增反降，主因銀行承作利率較低的週轉金貸款，例如是國營事業或地方政府借款等，因為是加權平均利率，導致1月利率反而較低。