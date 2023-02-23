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公司治理評鑑宣導課程 3月1日至15日辦理

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所將於3月1日至3月15日辦理2023年度公司治理評鑑線上宣導課程，宣導課程共分為三大主題，包括:公司治理評鑑介紹暨評分指南與範例說明、公司治理相關規章近期修正內容說明及ESG資訊揭露與近期推動措施介紹，協助上市公司落實公司治理，提升企業永續發展。

第十屆評鑑依循主管機關公告的公司治理3.0-永續發展藍圖及資本市場藍圖規劃內容，另參考國際重要公司治理及永續發展趨勢、國內新修正的法規及政策，與各界反饋意見，總計新增八項指標、刪除六項指標、修正18項指標，並調整四項指標的題型，持續促進企業對於各項公司治理機制之重視。這次宣導課程除說明評鑑指標修正重點，並以釋例方式說明得分要件外，亦就近期公司治理相關規章及ESG資訊揭露推動措施等，規劃相關專題內容，協助企業了解並及早因應。

公司治理評鑑自2014年實施以來，評鑑指標內容、計分方式及評鑑結果，皆持續受到上市櫃公司重視，越來越多企業依循指標採用各項良善的公司治理措施，帶動整體市場注重公司治理及永續發展的文化。這次宣導會透過WebPro影音傳播網辦理，讓更多上市公司業務相關人員上網觀看影片課程，不受人數和時間上的限制，擴大宣導成效。課程上線後亦循例會以問卷方式瞭解公司學習情形並蒐集寶貴建議。

課程觀看網址為https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/115/?categoryId=150，或至臺灣證券交易所WebPro影音傳播網，選擇「公司治理宣導」觀看。課程講義則於2月24日起至公司治理中心網(https://cgc.twse.com.tw/evaluationCorp/listCh)下載。

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