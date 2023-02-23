迎接228連假脫罩出遊潮 加保第三責任險不可少

即將到來的228四天連假將是室內口罩令鬆綁後的第一個連假，不少民眾已規劃出遊，新安東京海上產險提醒，行車出門前，檢查、確認車輛狀況時應一併檢視車險相關保障是否充足，如全家開車出遊，除依法投保強制汽車責任保險外，可加保第三人責任保險及超額責任保險來強化行車防護力。

根據交通部高速公路局統計，近3年228連假每日肇事件數比平日高出3到6成，當不幸意外事故造成他人財物損失，因強制險保障範圍不含財物，適逢迎春好時節，預期228連假期間各大景點將湧現脫罩出遊潮，新安東京海上產險表示，車主若有投保第三人責任保險，則可適度將風險轉嫁給保險公司，並建議可再加保超額責任保險拉高對他人人身以及財物的保額，以提高自己承擔肇事後的賠償能力，讓行車更有保障。

此外，租借車出遊經濟又便利，已成為不少年輕族群出遊模式，但通常多數人租車只在意車款及租金，往往忽略租車業者提供的車險保障，即便租車業者已投保強制險、第三人責任保險及車體損失保險提供較完善的保障，但民眾仍須負擔意外事故後車輛維修、車體險出險時約1萬到數萬元不等的自負額，尤其，為避免跟親友借車發生事故後，發生「談錢傷感情」的僵局，更應該投保「短期租借車保險」專案。

最後提醒開車出遊最怕發生車輛故障或意外事故，行前安全檢查能儘早發現車輛狀況，降低故障事故的可能性，提醒國人開車出門前別忘檢查汽車車體狀況，並確認相關道路管制和替代道路，更重要的是要檢視車輛相關保險保障是否充足，多管齊下才能讓出遊盡興。