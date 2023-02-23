快訊

李玟暴瘦後再入院 揭48年來身體缺陷「靠一條腿支撑」

財部公布6千元領現細節！ 4類族群、5大管道可領取

迎接228連假脫罩出遊潮 加保第三責任險不可少

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
圖/新安東京海上提供。
圖/新安東京海上提供。

即將到來的228四天連假將是室內口罩令鬆綁後的第一個連假，不少民眾已規劃出遊，新安東京海上產險提醒，行車出門前，檢查、確認車輛狀況時應一併檢視車險相關保障是否充足，如全家開車出遊，除依法投保強制汽車責任保險外，可加保第三人責任保險及超額責任保險來強化行車防護力。

根據交通部高速公路局統計，近3年228連假每日肇事件數比平日高出3到6成，當不幸意外事故造成他人財物損失，因強制險保障範圍不含財物，適逢迎春好時節，預期228連假期間各大景點將湧現脫罩出遊潮，新安東京海上產險表示，車主若有投保第三人責任保險，則可適度將風險轉嫁給保險公司，並建議可再加保超額責任保險拉高對他人人身以及財物的保額，以提高自己承擔肇事後的賠償能力，讓行車更有保障。

此外，租借車出遊經濟又便利，已成為不少年輕族群出遊模式，但通常多數人租車只在意車款及租金，往往忽略租車業者提供的車險保障，即便租車業者已投保強制險、第三人責任保險及車體損失保險提供較完善的保障，但民眾仍須負擔意外事故後車輛維修、車體險出險時約1萬到數萬元不等的自負額，尤其，為避免跟親友借車發生事故後，發生「談錢傷感情」的僵局，更應該投保「短期租借車保險」專案。

最後提醒開車出遊最怕發生車輛故障或意外事故，行前安全檢查能儘早發現車輛狀況，降低故障事故的可能性，提醒國人開車出門前別忘檢查汽車車體狀況，並確認相關道路管制和替代道路，更重要的是要檢視車輛相關保險保障是否充足，多管齊下才能讓出遊盡興。

保險 連假 產險

延伸閱讀

228連假「凍」起來 避寒之旅首選屏東海生館

228連假出遊享優惠 特爾電力花蓮DC站每度電9元

228連假愛買量販限時推全館滿額9折 生鮮滿500元送50元

228連假將至 苗栗縣警局發布交通管制措施

相關新聞

星宇聯名卡3月1日上市！機場貴賓室、免費接送…3原因讓玉山銀砸重金搶航空卡

星宇航空聯名卡確定由玉山銀行拿下！周二（2/21）玉山銀宣布將於3月1日開始發卡，而發卡記者會不僅玉山銀行董事長黃男州、萬事達卡台灣區總經理陳懿文會出席，星宇航空董事長張國煒也會露面，近期星宇股價狂飆引發市場關注，預料這場記者會也會掀起一波話題。

Fed會議紀錄公布 新台幣逆勢升1.33角暫收30.371元

今（23）日公布聯準會（Fed）前次會議記錄，內容符合預期，依舊堅定升息立場，台北股匯今日不受美股疲弱影響，股市匯市皆反...

今年配息難！開發金股東會紀念品從故宮碗變「不鏽鋼杯」

開發金控（2883）上傳2022年財報，根據其財報，攸關現金股息配發空間的未分配盈餘、其他權益等數字，前者較第3季季報上...

權證「胖手指」？ 證交所盯

權證「滬深2X凱基26購02」昨（22）日開盤衝上天價280元，並成交100張後回落平盤，差額高達2,800倍，引發關注...

外資撤出 股匯市同步走跌

美股重挫，又遇228連假前買盤觀望效應，台北股匯市昨（22）日同步走跌，加權指數盤中一度跌逾200點，隨後在八大公股行庫...

兆豐證優化職安 獲肯定

兆豐證券長期深耕企業永續，提供員工健康安全的友善職場環境，2022年11月甫獲1111人力銀行金融管顧類「幸福企業金獎」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦