房東房客看過來 租屋火險投保意識升

隨著租屋市場快速發展，房東和房客也面臨許多居住風險，房屋發生火災時有所聞，近年來民眾對於租屋也要投保火險的意識也逐漸提高，租屋火險已然成為生活中不可或缺的保障之一。根據統計，2022年富邦產險官網投保租屋火險成長7成，以雙北地區為大宗，佔所有投保件數50%，其中高達8成民眾選擇保障最完整的「計畫二」，年保費平均每月百元起，適合小資族房客，住宅失火延燒鄰居、財物遭竊等皆有保障。

富邦產險表示，多數民眾選擇網路投保租屋火險計畫二，主要是因含有六項實用保障，包括家庭財物火災損害保險、日常生活責任保險、災害費用補償保險、財物被竊損失保險、房屋承租人失火責任附加條款及家事代勞費用保險，除可賠償居家動產的火災、竊盜損失，並提供因失火延燒鄰居等日常生活責任保障及因火災導致的裝潢修復、清潔、搬遷、仲介等費用補償，此外，萬一在家發生意外住院、生活不能自理，需要另請專人整理房屋，更可啟動家事代勞費用保險，補償請人清潔房屋的費用。

富邦產險提醒民眾，確保租屋安全除了應定期檢查房屋電路是否需汰換，烹調時注意用火安全，選用具安全功能的爐具以外，投保租屋火險也可讓居家安全更添一層保障。即日起至6月30日前只要上富邦產險官網投保租屋火險，即可參加專屬抽獎活動，將抽出16名幸運獲獎者獲得美國kidde-光電式煙霧警報器。