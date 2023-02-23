快訊

長壽村飲食大揭密 想長壽快學會這4大共通點

美軍發布陸方間諜氣球特寫照片 可見到偵查感應器、天線與太陽能板

國民黨前中常委蕭景田替林杏兒買票「每人1萬元」 士檢偵結起訴11人

台新北美收益基金 獨得第七屆《指標》台灣基金獎房地產二大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台新北美收益資產證券化基金得獎紀錄
台新北美收益資產證券化基金得獎紀錄

國內唯一聚焦美國REITs市場的台新北美收益資產證券化基金獲獎無數！繼2020年獲得《指標》台灣基金獎房地產最佳表現及最佳表現定期定額二大獎後，再度於今年獨得第七屆指標台灣基金獎房地產類二項大獎-最佳表現大獎及最佳表現定期定額大獎。台新北美收益資產證券化基金在長期績效表現優異下，深為投資人肯定，1月基金規模高達67.56億元，為目前國內規模最大的REITs基金，市場佔比高達36.3%，可看出其在投資人心目中第一的地位。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝說，央行最鷹派時期已經過去，在貨幣可望趨於寬鬆之下，利率走降將使資金將往穩健、息收佳的產品避險，對REITs最為有利，一旦Fed啟動降息循環，將為REITs迎來大多頭，建議投資人現階段可分批布局相關基金，尤以Fed利率政策轉向受惠最大的美國REITs優先布局。

另一方面，美國REITs 2022年跌幅高達27%，僅次2008金融海嘯，主因還是升息造成評價的下挫，非產業基本面的問題，目前美國REITs市場整體NAV折價6%，未來一年的本益比約18倍，股利率達4.0%，評價上極具吸引力，美國REITs第一季股市震盪整理後將逐季走揚，可第1季震盪過程中分批佈局，以參與後市的漲升行情。

李文孝表示，今年升息與通膨對市場的干擾將大幅下降，第1季之後股市走向將放在企業獲利是否符合預期，若沒預期中的差則有資金回補的行情，基金操作上選擇長周期下高成長以及高股利的績優企業。美國REITs 2021-2024企業獲利平均成長率優於過去10年平均水準，但目前評價位於偏低的位置，CP值誘人，後市補漲行情看俏，第1季逢低布局的絕佳時機。

美國 台新

延伸閱讀

台新北美收益基金獎不完 獨得第7屆《指標》台灣基金獎房地產二大獎

美亞太助卿康達：基於強健非官方關係 美與台灣定期往來

新店安坑輕軌通車，區域房市蓄勢待發

北美一哥長榮航夏季班表大增班

相關新聞

今年配息難！開發金股東會紀念品從故宮碗變「不鏽鋼杯」

開發金控（2883）上傳2022年財報，根據其財報，攸關現金股息配發空間的未分配盈餘、其他權益等數字，前者較第3季季報上...

權證「胖手指」？ 證交所盯

權證「滬深2X凱基26購02」昨（22）日開盤衝上天價280元，並成交100張後回落平盤，差額高達2,800倍，引發關注...

外資撤出 股匯市同步走跌

美股重挫，又遇228連假前買盤觀望效應，台北股匯市昨（22）日同步走跌，加權指數盤中一度跌逾200點，隨後在八大公股行庫...

兆豐證優化職安 獲肯定

兆豐證券長期深耕企業永續，提供員工健康安全的友善職場環境，2022年11月甫獲1111人力銀行金融管顧類「幸福企業金獎」...

中信銀 躍登外幣存款王

2022年美元雙率雙升，意外讓外幣存款王首見易主。據金管會最新統計，2022年底中信銀外幣存款餘額1兆2,465億元、全...

國人最青睞外幣：美元、日圓

國人2022年瘋狂擁抱外幣存款，全年暴增1兆7,584億元，是金管會有該統計來、年增額最大，到底去年國人最愛抱那些外幣？...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦