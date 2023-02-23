台新北美收益基金 獨得第七屆《指標》台灣基金獎房地產二大獎

國內唯一聚焦美國REITs市場的台新北美收益資產證券化基金獲獎無數！繼2020年獲得《指標》台灣基金獎房地產最佳表現及最佳表現定期定額二大獎後，再度於今年獨得第七屆指標台灣基金獎房地產類二項大獎-最佳表現大獎及最佳表現定期定額大獎。台新北美收益資產證券化基金在長期績效表現優異下，深為投資人肯定，1月基金規模高達67.56億元，為目前國內規模最大的REITs基金，市場佔比高達36.3%，可看出其在投資人心目中第一的地位。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝說，央行最鷹派時期已經過去，在貨幣可望趨於寬鬆之下，利率走降將使資金將往穩健、息收佳的產品避險，對REITs最為有利，一旦Fed啟動降息循環，將為REITs迎來大多頭，建議投資人現階段可分批布局相關基金，尤以Fed利率政策轉向受惠最大的美國REITs優先布局。

另一方面，美國REITs 2022年跌幅高達27%，僅次2008金融海嘯，主因還是升息造成評價的下挫，非產業基本面的問題，目前美國REITs市場整體NAV折價6%，未來一年的本益比約18倍，股利率達4.0%，評價上極具吸引力，美國REITs第一季股市震盪整理後將逐季走揚，可第1季震盪過程中分批佈局，以參與後市的漲升行情。

李文孝表示，今年升息與通膨對市場的干擾將大幅下降，第1季之後股市走向將放在企業獲利是否符合預期，若沒預期中的差則有資金回補的行情，基金操作上選擇長周期下高成長以及高股利的績優企業。美國REITs 2021-2024企業獲利平均成長率優於過去10年平均水準，但目前評價位於偏低的位置，CP值誘人，後市補漲行情看俏，第1季逢低布局的絕佳時機。