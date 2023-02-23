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基金專家富蘭克林 指標年度台灣基金獎多金肯定

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

資產管理界盛事—四大基金獎由「指標年度台灣基金大獎」揭開序幕，今年基金專家富蘭克林獲八項金獎肯定，涵蓋多個市場及領域，顯示經理團隊精準選股與靈活操盤的實力，特別是在疫情期間崛起的題材及深受市場資金青睞的基礎建設、氣候變遷、平衡型混合資產等相關類別，富蘭克林在激烈競爭中一舉囊括所有獎項，展現全方位投資的前瞻性與洞察力，並竭力提高投資人理財效益。

玉兔年穩「建」聚富 指標金獎大贏家帶路

富蘭克林奪得八項指標年度台灣基金獎，並創下國內有基金獎頒獎以來24年連續得獎不中斷的紀錄。憑藉著掌握趨勢與超前佈局得宜，富蘭克林在團體獎及個別基金獎均有斬獲，包括產業股票「基礎建設」類已蟬連三年，全球固定收益類也連續兩年獲獎，而這兩年深受公私部門重視的氣候變遷課題方面，富蘭克林繼2022年之後、今年再獲「影響力投資大獎氣候影響主題」的永續性獎項肯定。

不只團體獎項表現出色，富蘭克林國民的基金也在激烈競爭中斬露頭角。有緊扣趨勢題材的富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金、美盛凱利基礎建設價值基金，顯示經理團隊長期專注於ESG課題及超過30年的投資經驗已有豐碩成果。此外，這兩年廣大投資人用以穩定資產表現的平衡型基金，也以富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金雀屏中選，而能靈活應對利率政策調整的美盛西方資產全球藍籌債券基金亦在獲獎之列。

富蘭克林24年連續獲獎 存投組精選國民的基金

富蘭克林投顧推廣基金理財逾30年，自2000年比照國外公正單位評比績優基金制度設立基金獎項以來，連年得獎24年不中斷，總得獎數累積高達293座，從基金到經理團隊、品牌服務獎項名目多元，是富蘭克林全方位資產管理專家的最佳見證，現有超過百檔的基金持續為投資人耕耘財富，也是富蘭克林歷年來橫掃各大基金獎的重要推手。

富蘭克林投顧表示，疫後時代雖面臨通膨問題及利率調整的陣痛階段，但不少資產仍有望受惠其中，加以去年股債市齊跌後，也營造逢低進場的機會，建議投資人依個人風險屬性及偏好，打造「穩『建』」、「聚富」兩種投資組合。

「穩『建』」組合」訴求精選優質股債收益，以六成的美國平衡股債型基金加上四成基礎建設股票型基金；「聚富組合」則以雙收益中求建設為目標，可依50%、20%及30%的比重，分別配置於美國股債平衡型、基礎建設股票型與複合債券型基金，強化收益來源。

富蘭克林不只擁有總代理最多的境外基金，投資理財渠道亦持續優化，例如不斷提升「國民e帳戶」的數位投資平台機制，有結合智能理財的國民理財機器人一號富智能、二號富動能，可24小時基金理財帶著走的動輕理財APP，和業界首創的智能定期(不)定額等，同時不定期提供國民e帳戶會員多元優惠方案，長期投資有望省下可觀成本。

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