權證「胖手指」？ 證交所盯

權證「滬深2X凱基26購02」昨（22）日開盤衝上天價280元，並成交100張後回落平盤，差額高達2,800倍，引發關注。業內人士研判此事「有貓膩」，並傳出是「胖手指事件」或有心人士藉此洗錢，甚至傳出有代操相關爭議。

對此，臺灣證交所表示，交易系統並無異常，將持續關注該筆交易交割狀況。

「滬深2X凱基26購02」在21日的收盤價為0.1元，昨天開盤意外爆出以280元成交100張的狀況，等於原本可能只要1萬元就能買到，秒變2,800萬元巨額交易，股價隨即又拉回0.1元，股價終場收在0.12元，振幅高達279,900%，創下台股近年振幅之最。若在早盤以280元買進100張且未賣出，收盤時未實現損失高達2,798.8萬元。

這筆特殊交易引起市場議論，或猜測是券商胖手指，或猜是洗錢、父子對敲企圖省贈與稅，更有傳出是代操相關爭議。但老股民表示，若真為節贈與稅，這一玩，別人也不能玩了；券商圈則指出，買賣雙方的下單券商分屬凱基與群益金鼎，而這二人的關係曾是老闆與員工，據傳之前就開始著墨該檔權證，但交易量不大，昨日突然拉高價格並爆量，不排除涉及洗錢，至於是否胖手指所為，就看今天有無申報違約交割。

證交所對此事的關注重點，在於是否有人惡意影響行情，進而影響其他投資人權益。但因權證漲跌幅並無上下限制，加上該權證開盤280元成交後，價格快速回到前一天收盤價，初步研判對整體市場影響不大。