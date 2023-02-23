外資撤出 股匯市同步走跌

美股重挫，又遇228連假前買盤觀望效應，台北股匯市昨（22）日同步走跌，加權指數盤中一度跌逾200點，隨後在八大公股行庫領國家隊護盤，終場加權指數跌幅收斂，下跌144點收15,418點，仍失守月線並上演15,400點保衛戰；成交量因帶量下殺放大至2,439億元，為2月3日以來最多。

新台幣匯率昨日貶值8.9分，收30.504元，連兩貶並為一個半月新低，外資大幅撤出、出口商月底蜂擁拋匯，市場交投熱絡，單日爆出20.525億美元的成交巨量。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、元富投顧總經理鄭文賢與台新投顧副總經理黃文清的看法，台股短線上，除了有美國升息疑慮、地緣政治緊張局勢等負面因素，228連假將至，為避免休市風險增加，股市金主圈陸續訂定今、明兩日為關帳日，要求墊款戶結清帳款，丙種結帳賣壓也隨之步入高峰，同時將進入2月營收密集公布期，市場心態保守持續，指數空間容易被壓縮。

技術面上，台股目前處於上有15,600反壓，下有15,300跳空缺口支撐的位置，成交量維持2,000億至2,500億元，預期短期仍將區間震盪。觀察盤面，電子股方面，台積電下跌1.7%收507元，聯發科下跌1.6%收713元。金融股早盤也湧現賣壓，但跌勢逐漸收斂，第一金、兆豐金、玉山金、華南金等翻紅。

傳產族群以觀光股最為強勢，隨著228連假可望挹注業績，加上立法院三讀通過疫後特別條例，最快4月就能普發現金6,000元，飯店、餐飲等觀光股吸引買盤進駐，晶華、雲品均亮燈漲停，觀光類股指數因此強勢表態，盤中最高143.18點為2014年8月以來最高，終場漲4.3%收142.19點。

至於多方勢力，投信與八大公股行庫是撐盤主力：投資季底作帳快馬加鞭，期望藉此拉抬績效，昨日買超10.2億元，連五買共63.3億元；八大公股行庫穩住盤勢，買超35.6億元為去年12月29日以來最多，連四買共78.09億元。

而外資賣超121.9億元，連續四個交易日賣超共計264.8億元，但在台指期則加碼多單2,398口至19,336口，顯示其避險的雙向操作。