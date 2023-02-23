玉山學術獎 清大教授出線

玉山銀行與清華大學昨（22）日舉行玉山學術獎頒獎典禮，由清華科管院院長林哲群以及玉山銀行董事長黃男州共同頒獎，獲獎教授為計財系教授許博炫、副教授黃德源、服務科學研究所的特聘教授雷松亞與特聘教授徐茉莉，著作分別發表於《Journal of Finance》、《Information Systems Research》與《Management Science》等國際頂尖期刊，本次也是許博炫連續三年第四次、徐茉莉第三次獲頒玉山學術獎的肯定，充分展現清大豐沛的學術量能。

玉山銀行董事長黃男州表示，人才是國家競爭力的領先指標與關鍵指標，玉山於2010年成立玉山學術獎，目的就是要推動國內管理研究與國際接軌，讓世界看見台灣，邁向成立第13年，玉山學術獎要持續在國內商管領域發揮正向影響力，推動卓越研究的飛輪，希望未來可以協助更多台灣傑出教授站上國際學術舞台。

科管院院長林哲群表示，感謝玉山金控，透過玉山學術獎鼓勵老師努力深耕頂尖研究並接軌國際，在玉山學術獎的挹注下，對於提升學術研究能量有巨大的激勵效果。希望能有更多像玉山這樣熱愛台灣、對國家社會深具使命感的企業協助學校，更期待未來能有更多優秀的教師於國際頂尖期刊發表研究成果。

國家的競爭力來自人才，人才來自教育，玉山善盡社會責任，長期投入學術教育，因為有傑出的教師及頂尖的學術研究，才可以培育造就更多優秀的人才，進而提升台灣競爭力。

「玉山學術獎」目前已累計頒發68座獎項，並發表於《Journal of Finance》、《Information Systems Research》、《The Accounting Review》等11本世界頂尖期刊，獲獎領域涵蓋財務、會計、行銷、資訊管理、作業管理以及組織管理，陸續創下台灣學者教授首度發表於國際頂尖期刊的紀錄，累積臺灣學術界豐碩的研究成果，讓世界看見台灣的競爭力。