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開發金財報出爐恐難配股息 股東會紀念品「大轉折」改送這個

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
開發金控總部大樓。開發金／提供
開發金控總部大樓。開發金／提供

開發金控（2883）上傳2022年財報，根據其財報，攸關現金股息配發空間的未分配盈餘、其他權益等數字，前者較第3季季報上升至504億元，後者則是縮小為負738億元，股息發放還是得看可否動用資本公積而定。開發金股東會紀念品則是風格大轉折，從去年送故宮碗的文青風，一改為工業風的不鏽鋼晶鑽杯，股東愛不愛有待後續觀察。

開發金在20日董事會決議通過2022年財報，顯示開發金去年期末總淨值較去年第3季底大幅回升了402.2億元，使得總淨值重返2,000億元大關以上，為2,086.6億元，每股淨值重返票面達11元多，信用交易恢復在望。之後開發金陸續上傳去年年報，核心子公司中目前僅剩中壽（2823）尚未上傳。根據開發金財報，去年全年未分配盈餘無法彌補其他權益損失，因此要發股息還是得靠資本公積，而開發金帳上資本公積有336億元，拿來發股息的話也可相當豐厚，關鍵在於其資本適足率、雙重槓桿比率以及負債比等財務指標是否符合金管會要求標準，而開發金去年底的負債比超過30%，雙重槓桿比率超過125%，因此想要動用資本公積發股息，可能還是要看相關財務指標變化。

開發金去年股東會紀念品是六只故宮花鳥碗，因為看起來高貴典雅、物超所值，在各家上市公司紀念品中相當特別，因此非常受到80多萬股東青睞，到股東會當天還有很多小股東大排長龍等著換紀念品。今年的紀念品改送市面有販售類似產品的不鏽鋼晶鑽杯，特殊性似乎比不上故宮花鳥碗，就看股東需不需要、喜不喜歡了。

股東會紀念品 開發金控 股息 財報

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