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呼應永續投資 臺灣指數公司力推ESG相關主題指數

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣指數公司為呼應國內外永續投資與指數化發展，配合臺灣證券交易所推動「建構ESG生態系」的「多元化ESG商品發展」目標，業規劃編製涵蓋淨零、低碳、氣候韌性或人力資本、女力等特色的環境或社會面向ESG相關指數。

首先於去年12月5日發布國內第一檔ESG加「低碳」為主題的指數-臺灣ESG低碳50指數，並授權群益投信發行群益台灣ESG低碳50 ETF (00923)，開啟ESG基金碳排放主題ETF新里程，20日已開始募集、預計3月8日掛牌上市，成為投資人參與ESG永續責任投資的新選項。

因應氣候變遷，COP聯合國氣候變遷大會呼籲全球持續積極減排，提升應對氣候危機的韌性。

台灣邁向2050淨零排放，金管會繼2022年「上市櫃公司永續發展路徑圖」，陸續透過政策推動企業重視淨零轉型，引導企業及投資人重視ESG議題。臺灣指數公司一向致力編製ESG相關主題指數，藉由指數型商品，促成投資及產業追求ESG永續發展。

臺灣指數公司自2017年以來已編製發布20檔ESG相關主題指數，從社會、治理面向發展，包括ESG中小型股、ESG加產業或投資因子等主題，已授權發行五檔ETF、五檔ETN、一檔指數期貨、一檔指數基金，更有作為主動式基金績效參考指標及政府退休基金投資績效追蹤指標，應用多元，資產規模超過1,000億元，協助國內推動ESG投資，成效顯著。

ESG ETF 氣候變遷 碳排放

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