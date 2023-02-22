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外幣存款龍頭易主！中信銀踢走兆豐銀 三大關鍵原因曝

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會最新統計，2022年底中信銀外幣存款餘額1兆2,465億元、全年大增2,432億元或24%，奪下外幣存款冠軍。圖／本報資料照片
據金管會最新統計，2022年底中信銀外幣存款餘額1兆2,465億元、全年大增2,432億元或24%，奪下外幣存款冠軍。圖／本報資料照片

2022年美元雙率雙升，意外讓外幣存款王首見易主。據金管會最新統計，2022年底中信銀外幣存款餘額1兆2,465億元、全年大增2,432億元或24%，氣走兆豐銀，奪下外幣存款冠軍，是金管會有該統計來首見。

據統計，2022年底兆豐銀外幣存款餘額1兆2,310億元，與中信銀僅以155億元之差，意外失守外幣存款龍頭寶座，暫居就老二。

據了解，兆豐銀去年底暫失守龍頭，有三大主因，一、美元存放款息齊揚，兆豐銀客戶改借台幣還美元，美元放款減少、自然少吸收存款，二、美元存款息高漲，有資金成本考量，三、兆豐銀客戶買美債，存款移往債券，存款自然下滑。

2023年1月客戶又反轉借台幣換美元，兆豐銀美元存款水位又略回升並開始做swap（換匯交易），中信銀與兆豐銀外存龍頭之爭恐更加白熱化。

兆豐銀是美元清算行，擁有龐大美元資產，過去長達超過數十年，外幣存款龍頭無人可撼動，但2022年美元雙率雙升，讓客戶資金調度與理財行為丕變，意外讓外幣存款排名大洗牌。

據金管會統計，2022年底國銀外幣存款餘額達13兆7,961.1億元，全年增加1兆7,584億元或14.6%，年增率是8年新高紀錄。

以2022年全年外幣存款增額來看，前三大是中信銀、國泰世華銀和永豐銀，年增各是2,432億元、1,819億元及1,523億元，又以國泰世華銀年增28.7%是15年新高最驚艷，其餘兩家年增也同步探9年高點，排名大躍進，顯示2022年美元雙率雙升，外幣存款版圖已移往民營銀行。

除中信銀氣走兆豐銀奪冠，國泰世華銀也從2021年的第八大，2022年往前推進一名到第七大，永豐銀更是從第十大躍居第八，緊追國泰世華銀。

銀行主管說，銀行吸收外幣存款有三大效益，一、可發掘潛在財富管理大戶做理財商品搭售，又以民營銀行做最多，二、外幣資產池愈大、資金成本愈低，有助提升存放利差，三、資產池愈豐厚可操作投資空間愈大，如做SWAP（換匯）或美債等，有助增加投資收益。

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