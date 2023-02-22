北富銀參與寶島陽光125億聯貸 發揮永續影響力
台北富邦銀行今(22)日表示，該行日前攜手永豐、玉山及凱基銀行完成寶島陽光再生能源集團新台幣125億元綠色金融聯合授信案，本次聯貸太陽能電廠案場遍布全台灣，累計已完工運轉裝置容量達188MW。此案超額認購達約200%，顯示市場對於再生能源及太陽能產業發展前景深具信心。
台北富邦銀行執行副總莊慧玫表示，台灣邁向2050淨零排放的過程中，能源轉型是政府四大策略之一，而再生能源中的太陽能更扮演關鍵角色，此次參與寶島陽光再生能源集團綠色金融聯合授信案，北富銀期許發揮永續金融正向影響力，透過投融資工具以及扮演資金引導的關鍵角色，協助國內太陽能產業健全發展。
寶島陽光再生能源集團成立於2016年，主要投資方為瑞士合眾集團(Partners Group)，致力台灣太陽能電廠投資與經營管理，在台六年來以堅守深耕在地的精神，打造多座屋頂型及地面型太陽光電案場，累積發電量達7億度。
繼2022年榮獲台灣永續外商企業績優獎、台灣永續行動獎、國家品牌玉山獎及英僑商會最佳再生能源獎入圍，日前再獲得國內指標性獎項-金炬獎年度企業。
北富銀以永續金融領航為目標，持續打造多元的永續金融服務，為協助推動綠能產業發展，聚焦於再生能源、離岸風電以及ESG永續金融等三大領域。
自2018年起，北富銀已承作超過4GW再生能源專案融資，每年約可產生107億度綠能以及減少540萬噸碳排量，相當於1.38萬座大安森林公園之減碳量。
2022年，北富銀更完成全台首件永續供應鏈金融合作案，成功籌組台越首件社會責任貸款聯貸案，並主辦三件太陽能漁電共生聯貸案。
北富銀深耕永續金融領域成果斐然，獲得《Asiamoney(亞洲貨幣雜誌)》2022年台灣ESG最佳銀行(Best Bank for ESG)等多項殊榮。
莊慧玫表示，北富銀長期關注再生能源以及太陽能產業的發展，將永續發展與責任金融列為長遠發展願景，未來將持續打造多元的永續金融服務，發揮影響力促成企業低碳轉型，共同攜手邁向淨零未來。
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