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類全委保單百億規範上膛 投顧業受傷慘重

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導

投信投顧公司未來想替壽險公司操盤類全委保單，其管理的資產規模不得少於新台幣100億元，或其母公司管理的總資產不得少於等值50億美元，擁有代操執照的18家投顧公司，多達16家面臨代操武功遭廢、須止步於壽險業的命運，可謂受傷慘重。

投信投顧公會最新資料顯示，我國今年1月底共有18家投顧公司具有辦理全權委託的業務資格，其中，霸菱投顧管理的全委資產約369億元，國泰投顧雖不到百億但有「富爸爸」國泰人壽罩著，僅兩家符合上述規定。

其餘包括富蘭克林、統一（1216）、宏遠（1460）、全球（4540）等，具有類全委保單操盤經驗的投顧公司，以及源自華頓投信的街口投信，都面臨就算擁有一身好武功，未來也沒辦法替壽險公司代操類全委保單的命運。

壽險業者響應金管會保險局加強管理類全委保單的政策指示，昨(21)日集會討論三個多小時後，獲得全體業者一致同意的「公會版本」，今(22)日中午在無其他業者有歧見之下，正式出爐。

其中在受託機構的資格要求部分，一舉從目前不得少於10億元加個零變100億元，但為爭取多留活口，壽險業者也技巧增列，或其母公司管理的總資產不得少於等值50億美元的彈性。

除了資產管理規模的要求大增，對於身家清白的要求也變得嚴格。原本規定，最近一年不能有違反全委相關法令而被主管機關處分之情事，公會版本變成，向新制勞退基金及退撫基金看齊，要求代操機構不能違規被處分的期間，從一年拉長到兩年。

訴求專家操盤的類全委保單，已經發展到委外代操的類全委資產逾1.3兆元，壽險公司跟投信或投顧簽訂的類全委契約多達349個。2009年以來，包括全球、三商美邦（2867）、第一金（2892）、保誠、中國（2891）、法國巴黎、國泰（2882）、安達、遠雄（5522）等壽險公司，都有委託投顧公司代操類全委帳戶的紀錄。

類全委保單委外代操百億條款上膛，勢必有仍在運作的類全委帳戶受到影響，壽險公司主管今日表示，希望保險局能在不溯及既往部分，法外開恩、從寬認定，以減少此事對類全委保單銷售，及對投顧業者的衝擊。

所謂從寬認定意指，新規定不溯及既有的類全委帳戶，而非連結該帳戶的保單，採帳戶而非保單來作思考。

也就是說，原本合規，但自律規範修正後變成不合規的類全委帳戶，還是可以繼續銷售保單的新契約；另外，新發行的保單，也還是可以連結這個舊的類全委帳戶。

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