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匯市爆量貶值 新台幣還會繼續貶？匯銀主管：要看兩指標

經濟日報／ 記者陳美君李秉豪／台北即時報導
新台幣示意圖。圖／本報系資料庫
新台幣示意圖。圖／本報系資料庫

俄烏戰爭引發地緣政治風險升溫，加上美國聯準會可能延長升息時間的憂慮，促使今(22)日國內股匯雙挫，新台幣匯率終場貶值8.9分，收在30.504元，連兩貶並為一個半月新低。外資大幅撤出、出口商月底蜂擁拋匯，使市場交投熱絡，一日爆出20.525億美元的成交巨量。

大型國銀交易室主管指出，台股大跌，外資今天大舉匯出約10億美元，新台幣匯率應聲貶破30.5元關卡，盤中最低貶至30.534元，最多貶值1.19角；不過，匯價貶至一個半月低點，隨即吸引出口商一湧而上、進場拋售美元，市場「你丟我撿」、熱鬧非凡，總成交量衝破20億美元。

匯銀主管說，俄烏戰事將滿周年，但兩國煙硝非但沒有落幕跡象，反而愈演愈烈。且受到俄羅斯總統普亭向西方發出核戰警告影響，地緣政治風險明顯升溫，使美股全面重挫，台股也難以置身事外，今天終場大跌144.23點，以15418.77點作收。

展望後市，匯銀主管表示，除地緣政治升溫有利國際美元走強外，近期美國公布的就業、薪資、通膨數據均十分強勁，引發外界對於美國聯準會將持續升息的疑慮。

原先市場預料，聯準會今年3月與5月各升息1碼後，利率就會維持不變，如今愈來愈多經濟數據支持聯準會持續升息，市場憂心，聯準會今年3、4、5月都可能各升息1碼，3月甚至還有升息2碼的可能。

對聯準會利率決策的看法由鴿轉鷹，導致熱錢加速逃離亞洲新興市場，亞洲股匯走勢全盤皆墨。展望後市，地緣政治緊張局勢是否緩解，以及美國相關經濟數據與聯準會利率決策動向，均為影響新台幣匯率走勢的關鍵主因，估計短期內，新台幣匯率將維持30.3~30.8元區間波動。

美國聯準會 台幣匯率 新台幣 升息

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