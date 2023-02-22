快訊

股價如同雲霄飛車...股民成立自救會取暖 星宇喊冤：不能怪公司

威力彩明上看10億！4星座生肖財運爆發 下注「吉時」曝光

凱基銀行統籌主辦寶島陽光能源125億元綠能聯貸案

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基銀行統籌主辦寶島陽光新台幣125億元綠能聯貸案，圖為寶島陽光再生能源高樹光電示範區-惡地種電最佳案例。寶島陽光能源集團／提供
凱基銀行統籌主辦寶島陽光新台幣125億元綠能聯貸案，圖為寶島陽光再生能源高樹光電示範區-惡地種電最佳案例。寶島陽光能源集團／提供

開發金控（2883）旗下凱基銀行統籌主辦寶島陽光再生能源集團新臺幣125億元綠能聯貸案，募集簽約完成，凱基銀行與永豐銀行、玉山銀行及台北富邦銀行共同擔任統籌主辦行，展現財務專業服務能力，及積極實踐永續金融行動力，獲得金融業對綠色金融高度支持。

寶島陽光再生能源集團成立於2016年，主要投資方為瑞士合眾集團 (Partners Group)，致力台灣太陽能電廠投資與經營管理，在台6年來以堅守深耕在地的精神，締造多個太陽光電案場實績，累積發電量達7億度。繼2022年榮獲台灣永續外商企業績優獎、台灣永續行動獎、國家品牌玉山獎及英僑商會最佳再生能源獎入圍，日前再獲得國內指標性獎項-金炬獎年度企業。本次聯貸融資項目累積運轉容量達 188MW，由聯貸銀行團提供整合性金融解決方案。

凱基銀行積極響應責任金融，持續以核心業務支持我國綠能產業發展，設計綠色存款商品為綠色授信提供資金來源，2022年綠色授信餘額較2021年成長40%。凱基銀行今年將持續以推動金融永續為重要方向，除擴大推廣綠色存款將所募集專案存款全數運用於綠色融資外，並積極推動再生能源融資業務，深耕既有太陽能電廠、風能電廠等專案融資，且在既有基礎上開發新型態綠色金融商品，如儲能融資、綠電及污染防治等案件提供專案融資之業務合作，將ESG精神推展至產業界，全力支持綠色金融之發展。

在投融資組合淨零上，凱基銀行響應政府落實2025年再生能源發電佔總裝置容量20%政策目標，2016年起即陸續參與太陽能發電及離岸風電等再生能源電廠融資專案，近年來更積極參與、主導大型綠色專案融資，總計綠能聯貸案金額已逾新臺幣500億元，參與項目皆為促進臺灣綠能產業發展及技術躍進的指標性大型計畫，進而協助臺灣綠能產業永續經營。凱基銀行未來持續推動並落實綠色金融行動方案，期望運用核心職能，落實責任金融，實踐母公司中華開發金控之低碳永續經營目標。

凱基銀行 太陽能電廠 再生能源 綠能 聯貸案 ESG

延伸閱讀

凱基銀交易員超額炒匯 高院判刑6月

廉政專刊揭露 總統存款近6,000萬元

財產申報／蔡總統存款近6千萬 賴清德持2700萬保單

俄烏戰爭一週年／因應俄國威脅 俄烏戰爭加速歐洲能源綠色轉型

相關新聞

匯市爆量貶值 新台幣還會繼續貶？匯銀主管：要看兩指標

俄烏戰爭引發地緣政治風險升溫，加上美國聯準會可能延長升息時間的憂慮，促使今(22)日國內股匯雙挫，新台幣匯率終場貶值8....

通膨景氣無法兼顧陷兩難 3月是否升息？央行理事說話了

國內通膨高於預期，經濟成長卻持續下滑，對於中央銀行3月是否持續升息，央行理事的說法和市場利率反應兩極，顯示央行3月貨幣政...

比拚長榮航？玉山星宇航空聯名卡亮相 傳首刷禮最高5.5萬哩

長榮航空（2618）前董事長張國煒自立門戶創立的星宇航空，積極擴大台灣飛航市場，選定國內第三大發卡行玉山合作發行航空聯名...

凱基銀行統籌主辦寶島陽光能源125億元綠能聯貸案

開發金控（2883）旗下凱基銀行統籌主辦寶島陽光再生能源集團新臺幣125億元綠能聯貸案，募集簽約完成，凱基銀行與永豐銀行...

為減少騎車事故 國泰產險推虛擬駕訓班

根據道安資訊平台資料指出，2022年1至11月的道路交通事故統計，事故受傷總人數達44萬9647人，其中年輕機車駕駛(1...

繼承人無法單獨提領亡者存款繳稅？ 信託公會辦研討會教戰

國發會推估我國將2025年邁入超高齡社會，預期民眾成立遺囑信託進行資產規畫，避免遺產分配紛爭之需求將更為殷切。為協助信託...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦