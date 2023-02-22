玉山星宇航空卡新卡面亮相 傳首刷禮最高5.5萬哩

長榮航空（2618）前董事長張國煒自立門戶創立的星宇航空，積極擴大台灣飛航市場，選定國內第三大發卡行玉山合作發行航空聯名卡，3月1日登場，網路今（22）日傳出新卡最新優惠，聯名卡正卡卡友首刷禮最高享有5萬5,000哩，世界之極、世界卡正卡符合首刷禮資格且核卡60天內累積一般消費指定門檻最高送5萬哩，海外消費最高基本回饋每10元累積1哩，各項優惠看起來要與國泰世華銀長榮航空聯名卡比拚。

對於今日傳出的最新優惠，玉山銀行表示對此不便回應，玉山星宇航空聯名卡優惠以記者會公告訊息為準。

玉山星宇聯名卡將比拚國泰世華銀長榮航空聯名卡、中國信託商銀華航聯名卡，等同台灣前三大發卡行手中都有航空卡。

下周三登場的玉山星宇航空聯名卡，成為玉山銀今年衝刺信用卡流通卡數以及簽帳金額的武器，傳出玉山（2884）砸下逾10億元權利金拿下發卡權，張國煒將親自現身，該卡也勢必被視為與長榮航空與國泰世華銀合作發行聯名卡比拚。

國泰世華銀長榮航空聯名卡主打四種級等不同信用卡，如果啟動倍數引擎，最優在長榮官網購票、海外消費等每10元1哩，新戶首刷滿額送出最高5萬哩，另外生日當月搭乘長榮、當月單程最高哩程航段享有額外最高100％回饋。

而網路傳出最新出爐星宇玉山航空聯名卡優惠，同樣分為四種卡面，包括世界之極卡、世界卡、商務鈦金卡、鈦金卡，世界卡與世界之極卡海外消費基本回饋每10元1哩，商務鈦金卡、鈦金卡海外消費基本回饋分別為每15元、每20元1哩。

但此外，星宇航空生日禮部分，傳出新增海外一般消費最高哩程2倍回饋。如果是玉山銀財富管理會員首次申辦世界卡以上等級，符合首刷禮且核卡後60天內累積一般消費達20萬贈送4萬哩。

至於機場貴賓室，玉山星宇聯名卡給出每年最高18次免費使用機場貴賓室、8次免費機場接送，國泰長榮聯名卡極致無限卡則是不限次數免費使用機場貴賓室、最高一年6次免費機場接送。