繼承人無法單獨提領亡者存款繳稅怎麼辦？信託公會辦研討會教戰

國發會推估我國將2025年邁入超高齡社會，預期民眾成立遺囑信託進行資產規畫，避免遺產分配紛爭之需求將更為殷切。為協助信託業者辦理遺囑信託業務，信託公會今(22)日下午舉辦研討會，讓信託服務更貼近民眾需求。

信託公會秘書長呂蕙容表示，近年來遺囑信託的運用逐漸受到實務界及民眾的重視，主要是以遺囑的傳承方式，有一些優點，例如：上一代對於財產的掌控權無須太早交給下一代，以保留對財產處理的彈性。

在財富傳承實務運用上也可以指定隔代繼承，減少財產多次傳承的無謂減損；也可以保護子女從繼承取得的財產，不用計入夫妻差額分配請求權，避免因婚姻問題而外流到非家庭成員。

部分民眾也有基於稅賦的考量，尤其在房地2.0課稅下，不動產如透過遺產轉移，下一代未來處分不動產時，計算不動產持有期間，係以被繼承人取得不動產時間開始計算，如果原屋主的不動產是在2015年底前取得，還可以採不動產稅負舊制繳納，較為有利。

信託的成立方式有契約、遺囑兩種，遺囑信託部分，僅於信託法第46條訂立相關規範，至於遺囑信託的成立生效要件及執行等事項，則無明文規範。

信託公會蒐集信託業者辦理遺囑信託實務遇到的問題，委外研議實務作業程序，及遺囑信託前、中、後應備的文件（例如：遺囑執行受任書、遺囑信託受任同意書或約定書），並對辦理實務遇到之問題(如遺囑執行或稅務)，提供相關建議及應注意事項。

信託公會也參考日本遺囑代用信託制度，一併研議於我國設定遺囑代用信託之相關契約條款，提供信託業者參考使用。

日本的遺囑代用信託，係指委託人生前與信託業者(即受託人)締結信託契約，於委託人生存期間，以委託人為受益人(第一受益人)，並於委託人死亡後，以委託人所指定之親屬等人為受益人(第二受益人)。

日本的繼承制度，遺產由全體繼承人共有，提領被繼承人存款須全體繼承人同意，故銀行通常不接受繼承人其中一人單獨提領被繼承人之銀行存款，而需要全體繼承人提出相關文件才能提領被繼承人之存款。

然而，被繼承人在生前若能預先將銀行存款設定遺囑代用信託，再指定特定受益人(如配偶或小孩)取得存款，就可以解決其死後存款無法單獨提領的困擾。

也就是說，繼承人可以運用遺囑代用信託，在遺產分割協議成立前，就先提領被繼承人的存款支應相關費用(如被繼承人喪葬費用)。

所以，日本的信託銀行推出遺囑代用信託時，就以「提領被繼承人存款之便利性」作為賣點。

呂蕙容提到，我國民法規定，被繼承人死亡後，繼承人進行遺產分割前，就被繼承人銀行帳戶之存款屬「公同共有關係」，所以在我國也同樣有任一繼承人無法單獨提領被繼承人存款支應繳稅與喪葬相關費用的情況。

如果委託人生前設立遺囑代用信託，生前具有安養信託的功能，死後財產可順利傳承，並可免除遺囑做成形式是否符合法律規定引發的效力及遺產暫時凍結無法提領問題，是值得推廣的信託模式。

信託公會建議信託業者，可以創新設計與現行安養信託、有價證券信託或家庭理財信託等各種信託相結合，以提供客戶更完整的信託服務。