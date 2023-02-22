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花旗LINE官方帳號 推花旗×哈囉兔兔超萌LINE貼圖下載

經濟日報／ 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
花旗與哈囉兔兔合作，推出超萌貼圖。
花旗與哈囉兔兔合作，推出超萌貼圖。

銀行推官方帳號，鎖定今年「兔年」話題吸引眼球。繼兔兔於台灣燈會攻佔台北街頭之後，花旗(台灣)銀行接力展開「貼兔」大放送，今（22）日宣布，活動期間成為花旗LINE官方帳號好友，即可免費下載花旗聯名哈囉兔兔LINE貼圖。不論是分享喜悅或是表達說不出的苦，花旗銀行邀請客戶用超可愛的貼圖，一旗兔真言。

花旗銀行與哈囉兔兔曾於2021年合作，獲得廣大迴響。今年再次攜手，推出16款全新貼圖，結合各種搞笑流行用語，不管是諷刺程度滿點的「不好說」、「I Love My Job」、「收訊不良」，還是實用有趣的「好膩害」、「加油」、「愛你」，職場、生活眾多情境，都能用貼圖抒發一言難盡的心情。透過好友的傳遞互動，更能增添LINE互動對話趣味。

為了回饋廣大客戶，花旗銀行同步推出優惠活動，即日起至3月23日止，花旗新客戶透過指定網頁申辦花旗現金回饋PLUS鈦金卡，可享全通路2%現金回饋，刷滿額還可享AirPods 2等限時好禮。新戶卡友核卡後30天內海內外一般刷卡消費(包含分期交易，分期交易以核卡後30天內分期月付金額計算，非分期總額計算)刷滿新臺幣12,000元(含)以上享AirPods 2 (限量700台，兌畢後將提供4,000元Edenred即享券)、Philips飛利浦4.1L氣炸鍋二選一；或刷滿4,000元(含)以上享好禮LINE POINTS 2000點、CHIMEI 奇美空氣清淨機二選一。(*新戶係指過去180天內不曾持有任一花旗信用卡正卡者。)

花旗 貼圖 LINE

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