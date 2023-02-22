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臺灣指數公司致力拓展ESG指數類型 3月8日國內首檔ESG低碳ETF上 市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

因應氣候變遷，COP聯合國氣候變遷大會呼籲全球持續積極減排，提升應對氣候危機的韌性。台灣邁向2050淨零排放，金管會繼2022年上市櫃公司永續發展路徑圖，陸續透過政策推動企業重視淨零轉型，引導企業及投資人重視ESG議題。臺灣指數公司一向致力編製ESG相關主題指數，藉由指數型商品，促成投資及產業追求ESG永續發展。

臺灣指數公司自2017年以來已編製發布20檔ESG相關主題指數，從社會、治理面向發展，包括ESG中小型股、ESG加產業或投資因子等主題，已授權發行ETF(5檔)、ETN(5檔)、指數期貨(1檔)、指數基金(1檔)，更有作為主動式基金之績效參考指標(2檔)及政府退休基金投資績效追蹤指標(2檔)，應用多元，資產規模超過1,000億元，協助國內推動ESG投資，成效顯著。

有關ESG指數及商品應用請詳網址：https://www.taiwanindex.com.tw/)。

臺灣指數公司為呼應國內外永續投資與指數化發展，配合母公司證交所推動建構ESG生態系的多元化ESG商品發展目標，已規劃編製涵蓋淨零、低碳、氣候韌性或人力資本、女力等特色的環境或社會面向ESG相關指數，首先於去(2022)年12月5日發布國內第一檔ESG加低碳為主題的指數-臺灣ESG低碳50指數，並授權群益投信發行群益台灣ESG低碳50 ETF (代號00923)，開啟ESG基金碳排放主題ETF新里程，該檔ETF2月20日開始募集、預計3月8日於證交所上市，成為投資人參與ESG永續責任投資的新選項。

ESG ETF

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