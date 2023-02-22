台北自備300萬、房貸3萬內可買房？房仲：與市況有距離

買房是不少人的夢想，但自備款究竟要準備多少才有機會入手？信義房屋觀察，統計今年1月網友在信義房屋「一站式找房找房貸」網站搜尋，其中，七都網友自行輸入的購屋資金條件，平均準備187萬元至325萬元自備款，尤其以台北市、新竹市網友所準備的自備款最高，但在月還款金額的部分，則普遍希望能夠壓在3萬元以下。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，以搜尋台北市物件的網友自行輸入的自備款、每月還款金額來看，「與市場現況有點距離」。

信義房屋表示，受整體景氣與政府加嚴房市控管政策的影響，2022下半年起，房市熱度轉冷，但進入信義房屋官網搜尋物件的流量，農曆年後有回升趨勢，顯見自住買方的剛性需求仍在。

進一步統計「一站式找房找房貸」網頁的數據，其中，搜尋台北市物件的網友，平均輸入的自備款額度354萬元，平均希望每月還款金額為2.7萬元；其次是搜尋新竹市物件的網友，平均輸入的自備款額度為271萬元，平均希望每月還款金額2.2萬元。

曾敬德表示，自備款超過350萬，但月還款希望壓在3萬元內，可能是有父母資助自備款購屋，但當自己要還房貸時，仍不希望負擔太重，如果想買在台北市但月繳3萬以內的房貸，可能只能選擇蛋白區、巷弄內屋齡較高的小公寓，比較有機會。

至於其他縣市，網友自評的自備款額度及每月還款能力，看起來較有機會找到中古屋物件。而綜觀七都整體購買力，也可看出一般民眾仍希望每月房貸還款壓在3萬內，若是房價較平價的縣市，甚至希望在2萬以內。

信義房屋指出，針對有購屋需求，卻因煩惱自備款及每月還款能力，不知道該買什麼房子的消費者，可以善用「一站式找房找房貸」網站，利用「資金條件」作為找房功能，只要輸入「我有多少自備款」、「每月想支付的房貸金額」、「希望的貸款年限」、「想買在哪個縣市」，該網站即會以當前央行公布的五大行庫利率，試算出總價可負擔的可售物件。