威剛實踐ESG再下一城 領先同業獲得TIPS認證

為了落實ESG理念，並將智財權效益發揮極大化，記憶體品牌暨模組大廠威剛率同業之先，2022年首次申請智財管理認證，即順利通過審查，並獲頒國家級TIPS（台灣智慧財產管理規範）A級證書，成為智財管理示範案例企業。

由經濟部主導的TIPS為目前國內產、官、學、研界共通的技術規範，企業藉此導入系統化的智慧財產權管理制度，提升整體營運績效。威剛科技董事長陳立白表示，智財權為公司最重要的無形資產，威剛成立21年來不僅已累計逾千件的全球專利，並因妥善運用智財成功協助公司營運開疆闢土及建構保護網。

同時配合金管會2020年推動上市、櫃公司治理與TIPS制度連結，威剛內部積極規劃參與及導入TIPS，藉由分級驗證的要求，確實檢視公司智財管理落實程度及不同智財的營運能量，鞏固競爭優勢，並讓客戶放心所有技術機密都會以最高規格的標準進行管理保護。