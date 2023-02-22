「醫起通」保險理賠邁大步 落實照顧偏鄉＋數位服務零落差

為因應社會型態與弱勢民眾需求改變，同時提供民眾更便利的醫療理賠服務，壽險公會針對健康險、傷害醫療險（日額型、實支實付型）及失能險等保險金給付，特地規劃「醫起通」保險理賠便民服務，除了第一次開立診斷證明書和收據正本需要跑醫院外，其餘被保險人無論是要再申請診斷證明書、收據副本或是向保險公司申請理賠，統統都不用出門，民眾透過保險公司業務員的行動裝置、保險公司官網或是壽險公會的保險存摺，就可以申請醫療理賠，整個過程都「無紙化」，比起以往便利許多。

「醫起通」理賠新服務省時、省力又省錢

據了解，此項「醫起通」保險理賠便民服務於去（111）年年底進入為期半年的試辦階段，又稱為「醫起通2.0版」，以「視訊」取代「親晤親簽」的原則，讓業務員不用面對面接觸，就能由遠在另一端的業務員幫民眾填寫理賠資料、同意書、授權書，再由被保險人於自己持有的手機上確認文件，同步顧及到數位落差，更能照顧偏鄉民眾的保險理賠需求。

目前這項保險理賠服務已有14家壽險公司和2家產險公司加入，其中壽險業包括：台灣人壽、保誠人壽、國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽、第一金人壽、富邦人壽、AIA友邦人壽、元大人壽、全球人壽及法國巴黎人壽；至於產險業則有富邦產險和國泰世紀產險。

此外，值得注意的是，國內多家醫院也熱烈響應，除了原本的臺北市立聯合醫院、新光醫院、國泰醫院、萬芳醫院、台北秀傳醫院、彰濱秀傳紀念醫院、竹山秀傳醫院、台南市立醫院、高雄市立岡山及員榮醫院外，三軍總醫院並於日前加入，臺中榮民總醫院、高雄榮民總醫院及桃園宏其婦幼醫院等，也陸續與壽險公會簽署合約，系統預計今（112）年第1季上線。

壽險公會進一步表示，已鎖定臺北榮民總醫院和臺大醫院為壽險公會下個努力的目標，希望爭取更多指標性醫院，推動普惠金融、讓社會大眾都能享受良好的金融服務。

最後，說到「醫起通」究竟有多便利？舉例來說，假設民眾同時要申請多張保單理賠，只要填寫一張理賠申請書，上面寫明在哪家醫院看病、要向哪些保險公司申請理賠、是否授權首家保險公司把診斷證明書與收據轉送給其他保險公司……等，可以同時向多家保險公司申請理賠，理賠作業時間大大縮短、從原本的7天縮短為3天，能讓民眾節省許多時間。