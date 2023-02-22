快訊

王建民衰捲不倫官司 火辣女主角傳是「賴清德御用醫師」

好市多1美食5年來近乎凍漲 關鍵原因曝光：那是帶路雞

疫後特別條例三讀通過：他點出交通運輸補助卻忽視「這項」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網友台北買房「房貸想壓3萬元內」 房仲一句回應

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

信義房屋「一站式找房找房貸」網站提供消費者用我有多少自備款、每月想支付房貸金額、想買在哪個縣市等作為找房條件，統計一月網友在該網站輸入的購屋資金條件，發現七都網友平均自備款187萬至325萬，以台北市354萬最高，其次為新竹市271萬元。

至於每月想支付的房貸金額，則全數希望能夠壓在3萬元以下，其中台北平均僅2.7萬元。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，以搜尋台北市物件的網友自行輸入的自備款、每月還款金額來看，「與市場現況有點距離」。

自備款超過350萬，但月還款希望壓在3萬元內，可能是有父母資助自備款購屋，但當自己要還房貸時，仍不希望負擔太重。

信義房屋表示，受整體景氣與政府加嚴房市控管政策的影響，2022下半年起，房市熱度轉冷，但進入信義房屋官網搜尋物件的流量，農曆年後有回升趨勢，顯見自住買方的剛性需求仍在。

進一步統計「一站式找房找房貸」網頁的數據，其中，搜尋台北市物件的網友，平均輸入的自備款額度354萬，平均希望每月還款金額為2.7萬；其次是搜尋新竹市物件的網友，平均輸入的自備款額度為271萬，平均希望每月還款金額2.2萬。

曾敬德分析，想買在台北市，但月繳3萬以內的房貸，可能只能選擇蛋白區、巷弄內屋齡較高的小公寓，比較有機會。至於其他縣市，依網友自評的自備款額度及每月還款能力，也以中古屋看起來較有機會。

信義房屋表示，有購屋需求，卻因煩惱自備款及每月還款能力，不知道該買什麼房子的消費者，可以善用一站式找房找房貸網站，只要輸入我有多少自備款、每月想支付的房貸金額、希望貸款年限、想買哪個縣市，網站即會試算出總價可負擔的可售物件。

該網站也提供一鍵比較各家銀行房貸利率、查詢房貸相關新聞與申貸流程，並可直接串連至信義房屋在售物件，讓信義房屋全台的不動產經紀人員提供協助。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

房貸 信義房屋 房市

延伸閱讀

北市最大嫌惡設施要拆！周邊房市有望上漲 屋主反應恐更快

一殯拆移明確 房仲：有人指定買殯儀館第一排

一年抵三年！2022年辦公大樓建照爆量148萬坪

南部退休「北漂」居住？房產專家建議先租再買

相關新聞

美俄關係緊張 新台幣重貶逾1角 暫收30.518元

今（22）日俄羅斯總統普亭宣布暫時停止參與美俄條約，擬恢復核彈試爆，政治局勢緊張影響美股四大指數大跌，新台幣對美元匯率重...

「醫起通」保險理賠邁大步 落實照顧偏鄉＋數位服務零落差

為因應社會型態與弱勢民眾需求改變，同時提供民眾更便利的醫療理賠服務，壽險公會針對健康險、傷害醫療險（日額型、實支實付型）及失能險等保險金給付，特地規劃「醫起通」保險理賠便民服務，除了第一次開立診斷證明書和收據正本需要跑醫院外，其餘被保險人…

網友台北買房「房貸想壓3萬元內」 房仲一句回應

信義房屋「一站式找房找房貸」網站提供消費者用我有多少自備款、每月想支付房貸金額、想買在哪個縣市等作為找房條件，統計一月網...

合庫財管2.0成績耀眼 發行高資產客戶專屬外幣金融債券熱銷好評

合庫銀行高資產業務再創新里程碑，頂著合庫金字招牌，以自行開發與創新產品能力，首檔針對高資產客戶，推出合庫首度自行設計發行...

渣打銀人事異動 邢保利接消金私人理財中小企業負責人

渣打銀行今（22）日宣布邢保利先生將出任台灣消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人，相關任命於4月3日生效。

Gogolook：生成式AI 將加速新型詐騙萌芽

推出Whoscall服務的Gogolook今（22）日表示，隨著生成式AI如ChatGPT的成熟，大量的可疑資訊與農場文...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦