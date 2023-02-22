網友台北買房「房貸想壓3萬元內」 房仲一句回應
信義房屋「一站式找房找房貸」網站提供消費者用我有多少自備款、每月想支付房貸金額、想買在哪個縣市等作為找房條件，統計一月網友在該網站輸入的購屋資金條件，發現七都網友平均自備款187萬至325萬，以台北市354萬最高，其次為新竹市271萬元。
至於每月想支付的房貸金額，則全數希望能夠壓在3萬元以下，其中台北平均僅2.7萬元。
信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，以搜尋台北市物件的網友自行輸入的自備款、每月還款金額來看，「與市場現況有點距離」。
自備款超過350萬，但月還款希望壓在3萬元內，可能是有父母資助自備款購屋，但當自己要還房貸時，仍不希望負擔太重。
信義房屋表示，受整體景氣與政府加嚴房市控管政策的影響，2022下半年起，房市熱度轉冷，但進入信義房屋官網搜尋物件的流量，農曆年後有回升趨勢，顯見自住買方的剛性需求仍在。
進一步統計「一站式找房找房貸」網頁的數據，其中，搜尋台北市物件的網友，平均輸入的自備款額度354萬，平均希望每月還款金額為2.7萬；其次是搜尋新竹市物件的網友，平均輸入的自備款額度為271萬，平均希望每月還款金額2.2萬。
曾敬德分析，想買在台北市，但月繳3萬以內的房貸，可能只能選擇蛋白區、巷弄內屋齡較高的小公寓，比較有機會。至於其他縣市，依網友自評的自備款額度及每月還款能力，也以中古屋看起來較有機會。
信義房屋表示，有購屋需求，卻因煩惱自備款及每月還款能力，不知道該買什麼房子的消費者，可以善用一站式找房找房貸網站，只要輸入我有多少自備款、每月想支付的房貸金額、希望貸款年限、想買哪個縣市，網站即會試算出總價可負擔的可售物件。
該網站也提供一鍵比較各家銀行房貸利率、查詢房貸相關新聞與申貸流程，並可直接串連至信義房屋在售物件，讓信義房屋全台的不動產經紀人員提供協助。
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