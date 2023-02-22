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合庫財管2.0成績耀眼 發行高資產客戶專屬外幣金融債券熱銷好評

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

合庫銀行高資產業務再創新里程碑，頂著合庫金字招牌，以自行開發與創新產品能力，首檔針對高資產客戶，推出合庫首度自行設計發行的外幣結構型金融債券，自2月13日開始募集，認購意願非常踴躍，短短五天內總募集金額達4,685萬美元，創所有取得財管2.0牌照銀行最高金額，更帶動高資產客戶數一舉達838位，領先公股同業，資產管理規模突破新臺幣800億元，顯見合庫銀行秉持穩健經營，誠信至上的原則，深獲高資產客戶的支持與信賴。

合庫銀行本次針對高資產客戶穩定收益的資產配置需求，設計兩檔連結利率區間的外幣結構型金融債券，分別為2年期第1年固定配息，5年期第1、2年固定配息，後續年期皆依連結標的採區間計息，兩檔皆為美元計價，到期100%美元保本，為境內掛牌高資產客戶專屬債券利率最優，在通膨降溫及升息趨緩預期下，正是投資佈局此兩檔債券的好時機。

合庫銀行高資產業務自開辦以來，秉持嚴選商品策略，致力提供國際級私銀商品，獨創主題式境外結構型商品模組，精選優質投資標的，靈活彈性應對金融市場變化，滿足高資產客戶多樣化需求。

合庫銀行今年將財管2.0與信託2.0列為發展重點，善用境內外廣大營運據點的優勢，搭配大數據分析精準分群經營，強調客戶需求優先理念，用心守護客戶資產，期許成為高資產客戶最安心的夥伴。

合庫金 債券

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