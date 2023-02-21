台彩今年拼賣1,400億新高 經銷商遴選上看10萬人

今(2023)年是第四屆公益彩券最後一年，台灣彩券公司挾今年農曆過年亮麗業績，全年銷售目標1,400億元，將是公益彩券史上新高，牽動第五屆電腦型經銷商遴選報名人數上看10萬人，較第四屆的6.8萬人大增。

台灣彩券總經理謝志宏今(21)日表示，立即型公益彩券(俗稱刮刮樂)過年期間賣得好，整年就少煩惱，賣得好意指，前兩個月的銷售金額占刮刮樂全年業績50%以上。

今年農曆過年十天，刮刮樂賣出409億元，十天就占刮刮樂全年目標700億元的58%，氣氛相當樂觀，連帶讓台彩公司以1,400億元、前所未見的「14字頭」做為第四屆封關目標。

謝志宏表示，今年公益彩券銷售目標1,400億元，刮刮樂、電腦型各半，台彩去年賣出1,331億元、史上次高，刮刮樂684億元、電腦型647億元，兩者今年目標各自成長2.3%、8.2%，若達標，刮刮樂將是史上單年新高，電腦型則是史上第四高。

謝志宏說，電腦型要成長，除了加碼與連槓之外，也可以逆向思考，為產品玩法注入新意。他2019年從中國信託銀行外調至台彩服務時就好奇，為什麼有些產品不加碼，譬如：39樂合彩、今彩539。

同事當時跟他說，加碼效益不大，然而倒過來想，39樂合彩是地下賭盤常見玩法，台彩公司設有注數上限，封牌效益下，不必擔心財務壓力過大。

兩年前的端午節，台彩公司開始加碼39樂合彩，加碼之後獎金比地下賭盤好一點，因為一注才25元，市場反應良好，原本每天銷售量僅1,000多萬元的業績明顯改善，而且業績上來後就沒下去，一直很穩定。

謝志宏說：「所以要想辦法開創新局，不能老靠連槓」。

公益彩券每賣出100元，電腦型經銷商佣金占8%、立即型占10%，公益彩券業績亮麗，弱勢族群連帶受惠，因為賺到錢了，想要當公益彩券經銷商的弱勢族群，估計較十年前破表。

電腦型經銷商必須經過遴選，立即型的符合弱勢資格可直接申請、不必遴選。謝志宏說，預估今年報名遴選電腦型的人數，至少7.7萬人，上看10萬人，因為無論電腦型或立即型，經銷商真的賺到錢。

以電腦型為例，2014年第四屆開辦首年，經銷商約5,800位，目前降至約5,200位，平均每店每月收入5萬至7萬元。今年預計遴選電腦型正取5,500名、備取5,500名。

謝志宏表示，相較於第四屆，第五屆經銷商隨著民法修改，18歲就可以當公益彩券經銷商，不必等到20歲，但須符合身心障礙、原住民或低收入單親家庭等資格。

另外，公益彩券經銷商不能跨區經營，業績連續三個月未達該區全體經銷商業績平均數的40%，必須退場，為了讓偏遠地區經銷商有多一點客群，第五屆在劃分營業區域時，把原本全國分為195區，減至159區，讓偏遠地區有較大的地理範圍。