風險胃納上揚 如何調整投資組合？

不少法人原本預期，今年將是債優於股，風險資產在兔年可望先蹲後跳，建議投資人到下半年再加碼股票等風險資產。不過，在風險資產這一波大漲之後，吸引資金回流，也讓法人看法轉趨樂觀。美銀美林經理人調查同樣顯示，經理人悲觀程度持續減輕，風險胃納升至近一年最高。

風險承受程度上揚時，如何調整投資組合？法國巴黎銀行財富管理建議，降低現金比重，尋找多元投資及收益機會，包括股息持續成長及資產負債表穩健的優質股、投資等級債、新時代投資主題（再生能源、自動化、資安等）、另類資產等。

摩根士丹利國際股票團隊資深投資組合分析師高登洛德（Alistair Corden-Lloyd）則看好全球優質品牌型企業，因為這些企業資本密集度低，品牌創新能力較佳，享有高度護城河優勢，並且擁有經歷市場驗證的商業經營模式，最能對抗不景氣。

摩根資產管理指出，利率及通貨膨脹走勢同步趨緩，市場強力反彈，帶動風險資產買盤再起。隨著中國大陸經濟逐步走向正常化，資金也回流新興市場。不過，2023年預期市場仍將呈現震盪格局，建議投資人布局優質股債，掌握較高且較穩健的收益率，並強化投資組合防禦力。

不過，即使股市展望轉佳，但債券仍不宜缺席。施羅德投信表示，全球迎來高通膨環境，意味投資人需要改變對固定收益型產品的看法。固定收益可提供具吸引力的收益率及多元機會，現在投資債券的主因在於收益率，而不再只著眼於風險分散。