快訊

雞排妹洩漏手機個資反控陳沂蹭流量 檢：請法官從重量刑

地牛翻身！東部海域發生規模4.8地震 花蓮最大震度3級

風險胃納上揚 如何調整投資組合？

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

不少法人原本預期，今年將是債優於股，風險資產在兔年可望先蹲後跳，建議投資人到下半年再加碼股票等風險資產。不過，在風險資產這一波大漲之後，吸引資金回流，也讓法人看法轉趨樂觀。美銀美林經理人調查同樣顯示，經理人悲觀程度持續減輕，風險胃納升至近一年最高。

風險承受程度上揚時，如何調整投資組合？法國巴黎銀行財富管理建議，降低現金比重，尋找多元投資及收益機會，包括股息持續成長及資產負債表穩健的優質股、投資等級債、新時代投資主題（再生能源、自動化、資安等）、另類資產等。

摩根士丹利國際股票團隊資深投資組合分析師高登洛德（Alistair Corden-Lloyd）則看好全球優質品牌型企業，因為這些企業資本密集度低，品牌創新能力較佳，享有高度護城河優勢，並且擁有經歷市場驗證的商業經營模式，最能對抗不景氣。

摩根資產管理指出，利率及通貨膨脹走勢同步趨緩，市場強力反彈，帶動風險資產買盤再起。隨著中國大陸經濟逐步走向正常化，資金也回流新興市場。不過，2023年預期市場仍將呈現震盪格局，建議投資人布局優質股債，掌握較高且較穩健的收益率，並強化投資組合防禦力。

不過，即使股市展望轉佳，但債券仍不宜缺席。施羅德投信表示，全球迎來高通膨環境，意味投資人需要改變對固定收益型產品的看法。固定收益可提供具吸引力的收益率及多元機會，現在投資債券的主因在於收益率，而不再只著眼於風險分散。

股票 摩根

延伸閱讀

美債報酬率5% 不輸美股

股票型ETF 資金卡位

固定收益型 買氣潰散

大數字／永續發展債 發行量再創高

相關新聞

北富銀調查 熟齡族估退休金要837萬元以上才夠

因應2025年台灣即將邁入超高齡化社會，北富銀今公布「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」調查報告，調查結果發現，熟齡族普遍覺...

台彩今年拼賣1,400億新高 經銷商遴選上看10萬人

今(2023)年是第四屆公益彩券最後一年，台灣彩券公司挾今年農曆過年亮麗業績，全年銷售目標1,400億元，將是公益彩券史...

亞幣疲軟…新台幣走貶收30.415元 創逾1個月低點

美股週一休市，市場缺乏方向性，亞洲股匯市陷入整理，新台幣匯率隨亞幣走弱，今天收盤收在30.415元，貶值4.4分，創逾1...

玉山銀發星宇航空聯名卡定案 3月1日登場

星宇航空近期股價一度飆漲，成為航空股聚焦新亮點，與玉山銀合作發行的聯名卡也確定拍板定案！玉山銀與星宇航空合作的聯名卡將在...

富邦、日盛雙證雙期 預計4月9日正式合併

面對日益競爭的市場環境及數位金融挑戰，為提升營運效率與競爭力，提供客戶更多元及完善的金融服務，日前富邦證券、日盛證券與富...

新台幣貶4.4分 收30.415元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.415元，貶4.4分，成交金額8.45億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦