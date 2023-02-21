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台新壽投資新募集基金安新一號 總金額不超過1億元

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

台新金控' rel='台新金控' data-rel='/2/128131' class='tag'>台新金控（2887）代子公司台新人壽公告擬投資安新一號有限合夥，台新人壽今（21）董事會通過參與認購新募集成立之基金，認購總金額不超過新台幣1億元。

公告表示，安新一號有限合夥非本公司利害關係人，有限合夥架構無交易數量單位，持股比例為6.67%，金額不超過新台幣1億元，至於取得或處分之具體目的或用途，主要依保險法規定之壽險資金運用。

至目前為止，私募有價證券投資，包含本次交易，占公司近期財報中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額，占業主權益比率0.15%。

台新金控 新台幣 台新

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