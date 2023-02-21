綠色金融科技首場活動下月開跑 「防漂綠」最受矚目

綠色金融及金融科技為近期國際金融市場發展重點，金管會今（21）日表示，今年推出「綠色金融科技」主題式活動，包含綠色支付和帳戶、綠色投資、綠色放款、綠色數位資產與綠色監理科技等領域，期望帶動我國綠色金融科技生態系的發展。

金管會綜合規劃處長胡則華指出，金管會觀察，金融科技業者在助力綠色金融上具有很大潛力，尤其能以科技解決數據不足的痛點，今年「綠色金融科技」主題涵蓋範圍，有綠色支付和帳戶、綠色投資、ESG數據蒐集與分析、綠色保險科技、綠色放款、綠色數位資產與綠色監理科技等領域。

例如，綠色支付可協助消費者自動計算每次消費所產生的碳足跡，提供消費者一個量化的碳足跡概覽，讓消費者意識到自己對環境的影響，進而轉變為低碳的消費型態。近期有三項重要活動，一、舉辦「台英綠色金融科技國際座談」，即將在下月8日登場；二、參與全球金融創新聯盟(GFIN)跨境試驗2.0，以「防止漂綠」為主題，三月底將有具體規畫、四月開放申請；三、提供資源鼓勵業者辦理綠色金融科技相關的創新實驗、業務試辦及概念驗證(PoC)。

其中，「防止漂綠」部分，胡則華進一步說明，多數企業永續報告書裡，提到種多少樹、吸多少碳，但可能該企業在其他領域，碳排更高，而防止漂綠將用科技方式找出該企業永續報告書裡的內容，進行比對，檢視提供的數據資料是否有無合乎事實，或是說跟網站上公開的其他資訊有互相衝突之處。

金管會官員解釋，進行方式是以跨境監理黑客松，由主管機關提出解決問題，不論是法遵或科技上待解決的問題，或許是永續報告書是否詳實，或是綠色基金、投資是否為真？邀請金融科技、創新公司等業者參與，並針對此題提出解決方案，為期數月後，申請通過的業者將參與試驗，GFIN並規劃辦理成果展示。

此外，在金管會的促成下，在金管會的促成下，台灣金融服務業聯合總會與英國在台辦事處將於112年3月8日下午共同舉辦臺英綠色金融科技國際座談，邀請英國金融行為監理總署、倫敦證券交易所(London Stock Exchange)、我國金融聯合徵信中心、中央研究院及雙方金融科技業者等進行主題分享與座談。