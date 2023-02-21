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康和證券雙獲證交所與櫃買中心權證發行人獎殊榮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券榮獲櫃買中心權力飛越獎第一名：櫃買中心總經理李愛玲(右三)與康和證券董事長鄭大宇(左三)、新金部副總劉弼尹(左二)與其團隊合影。(康和證券/提供)
康和證券榮獲櫃買中心權力飛越獎第一名：櫃買中心總經理李愛玲(右三)與康和證券董事長鄭大宇(左三)、新金部副總劉弼尹(左二)與其團隊合影。(康和證券/提供)

康和證券（6016）雙雙榮獲2022年證交所櫃買中心權證發行人獎殊榮！康和證以權證發行規模達到100億元門檻以上，且成交金額成長率較110年度成長36%，榮獲台灣證券交易所頒發的2022年度權證發行人獎勵活動的權值成長獎-第一名殊榮，此獎項須要在高基期的同業競爭下，康和能達成正成長率，超越同業，獲獎實屬不易。

康和證券同時以年度權證每檔平均成交金額1,301萬元，榮獲證交所權數效率獎-第四名。另獲櫃買中心權證發行人權力飛越獎第一名，康和證以權證年度成交金額、年度成長率等優異成績獲頒獎項，以上三個獎項均由康和證券董事長鄭大宇代表領獎。

康和證券董事長鄭大宇表示，非常感謝主管機關與投資人的肯定，未來仍將持續強化客戶服務，成為贏得投資人與客戶信賴之券商。根據統計，2022年權證市場發行檔數共計54,451檔(含上市櫃權證)，較2021年52,824檔，增加1,627檔，總成交金額為6,539億元。且根據櫃買中心統計，2022年上櫃權證發行檔數11,411檔，日均交易量約5億4仟多萬，占整體OTC日均交易量約0.9%多，若權證避險降稅通過後，交易量可望突破1%以上。

康和證券近三年權證發行檔數與成交金額均大幅成長，2022年發行上市櫃權證1,230檔、2021年發行979檔、109年發行389檔，年度成長率分別為25.64%、151.67%。2022年權證成交金額159.74億元、2021年成交金額118.74億元，2020年成交金額60.91億元，年度成交金額均較前一年大幅成長。

康和證券表示，權證多空皆宜、以小搏大的特性，投資門檻低，操作靈活，多空皆可做，不論是看空的認售權證或是看多的認購權證，只要選對股票看對方向，就可以有獲利的機會。康和證券近年來持續精進創新權證造市系統與提升造市品質，並逐步提升權證市佔率，此次獲獎對於康和證券更是一大肯定，未來除了不斷精進造市系統，提供穩定報價與適當流動性，並於衍生性金融商品的創新與ESG標的的擴大發行，提供更多更具靈活的投資管道。

券商公會理事長陳俊宏(右)頒發證交所權值成長獎-第一名，由康和證券董事長鄭大宇(左)代表領獎。(康和證券/提供)
券商公會理事長陳俊宏(右)頒發證交所權值成長獎-第一名，由康和證券董事長鄭大宇(左)代表領獎。(康和證券/提供)
證交所總經理簡立忠(左)頒發證交所權數效率獎-第四名，由康和證券董事長鄭大宇(右)代表領獎。(康和證券/提供)
證交所總經理簡立忠(左)頒發證交所權數效率獎-第四名，由康和證券董事長鄭大宇(右)代表領獎。(康和證券/提供)
櫃買中心總經理李愛玲(右)頒發櫃買中心權力飛越獎第一名，由康和證券董事長鄭大宇(左)代表領獎。(康和證券/提供)
櫃買中心總經理李愛玲(右)頒發櫃買中心權力飛越獎第一名，由康和證券董事長鄭大宇(左)代表領獎。(康和證券/提供)

認售權證 櫃買中心 證交所

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