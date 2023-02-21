引企業智財管理 資策會舉辦公司治理智財管理專題講座

近年國際間相繼頒布智財保護政策、甚至立法捍衛產業營業秘密等，我國亦針對營業秘密、國家核心關鍵技術等陸續修法、立法，甚至於非強制性的公司治理評鑑指標中納入了智財管理要求，皆凸顯智慧財產之重要性，資策會今（21）日舉辦之「公司治理智財管理專題講座」分別邀請公司治理主管機關，從其主管政策推動面向提供企業強化智財管理、永續發展建議，形成公司治理良善循環。

資策會表示，在政府此波政策推動下，也鼓勵許多上市櫃企業如台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、日月光（3711）、歐萊德、精誠資訊（6214）、統一超商（2912）、星宇航空、PChome等，導入智財管理制度並取得驗證來強化其制度之落實與公信力。

然而，隨著全球淨零碳排、永續發展的潮流，企業又該如何留意智財風險與機會、運用智財管理協助落實ESG，對此，資策會今日舉辦「公司治理智財管理專題講座」，邀請金管會證期局黃厚銘主秘、智慧財產主管機關-經濟部智慧局廖承威副局長、標準制定與檢驗主管機關-經濟部標檢局賴俊杰副局長提供企業相關建議。

金管會證期局黃厚銘主秘分享，公司治理之發展從股東優先原則、利害關係人理論、企業社會責任到現行的「永續發展ESG」。ESG已是全球趨勢，智財管理本身即為公司治理之一環，企業持續精進智財管理之同時，能連結ESG課題，協助企業落實永續發展。

經濟部智慧局廖承威副局長透過實務案例分享公司治理常見之智財風險，並強調建立「系統性管理」，才能有效智財風險識別、評估與應對。而因應智財屬地主義，目前沒有所謂「智財管理國際標準」，我國企業可依經濟部工業局的「台灣智慧財產管理標準(TIPS)」，導入系統性管理。

另外經濟部標檢局賴俊杰副局長提到公司治理與管理標準之關聯性與趨勢，公司治理評鑑指標中已納入多個可驗證之管理標準如ISO14001、ISO50001、TIPS等，鼓勵企業善用不同類型的管理標準，多方強化企業營運發展。