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百萬神卡再升級 台新銀雙狗卡權益升級回饋直衝10%

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
台新銀行雙狗信用卡全新升級，最高直衝10%現金回饋。台新銀提供
台新銀行雙狗信用卡全新升級，最高直衝10%現金回饋。台新銀提供

發卡量突破百萬張的台新銀行FlyGo信用卡及@GoGo信用卡(以下簡稱雙狗卡)權益再升級。FlyGo信用卡主攻旅遊交通產業，祭出最高回饋5%、海外刷卡最高3%無回饋上限；@GoGo信用卡持續支持網購及行動支付提供最高3.8%高現金回饋。

此外，考量到民眾消費力逐漸提升，雙狗卡卡友每月回饋的合計金額更升級至最高2,500。只要今年3月31日前新戶申辦，其回饋更達到最高10%，對新卡友與既有卡友來說都是大利多。

台新銀行FlyGo信用卡的旅遊交通最高5%回饋，囊括熱門航空「華航（2610）、長榮（2603）、星宇」、交通「高鐵、中油」到訂房(票)「雄獅（2731）、易遊網、可樂、Klook」，每月最高享NT$1,500加碼回饋額度，海外消費(含網購)更是最高3%回饋無上限。此外，為因應民眾旅遊行程增加，FlyGo信用卡更是額外提供最高3,000萬平安險，國內、國外行程皆享有保障。

台新銀主管表示，雙狗卡發行量皆已達100萬張以上，目前因近期因出國旅遊需求大增，大幅帶動flygo卡申辦量、刷卡量，因此發卡量持續增長，此外，網購行動支付持續是支付行為的趨勢，帶動量能穩定成長。

長期受到民眾網購、行動支付消費所偏好預設的@GoGo信用卡，除了延續熱門五大網購「蝦皮、momo、Yahoo、PChome、Amazon」及四大行動支付「LINE Pay、全支付、台新Pay、全盈+Pay」加碼回饋，本次更新增全聯「全支付」，皆享有最高3.8%回饋，同時回饋額度更提高至1,000。本次升級雙狗信用卡回饋機制、拓展加碼產業版圖，涵蓋全消費場景，提高加碼額度，完整滿足民眾多元的購物需求。

台新銀行搭配雙狗卡升級，只要是信用卡新戶於2023年3月31日前網路申辦雙狗信用卡，精選通路大方提供最高10%回饋，若是申辦FlyGo信用卡消費達檻，還可再享頂級卡才有的「海外旅遊醫療險保障」一年；不限新朋友、老朋友，只要使用雙狗信用卡達檻，有機會抽到iPad Air、Apple Watch等好禮。

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